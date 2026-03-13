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Capturaron a Sebastián Marset, uno de los narcotraficante más buscados de América Latina

El operativo en Santa Cruz culminó con la detención del líder narco, destacado por su vasta red de tráfico hacia Europa.

Miembros de las fuerzas de seguridad bolivianas llegan a la base del Grupo Operativo "Diablos Rojos" de la Tercera Brigada Aérea para continuar las operaciones tras la detención del presunto capo de la droga uruguayo Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados por la DEA estadounidense, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: REUTERS / Ipa Ibáñez.Miembros de las fuerzas de seguridad bolivianas llegan a la base del Grupo Operativo "Diablos Rojos" de la Tercera Brigada Aérea para continuar las operaciones tras la detención del presunto capo de la droga uruguayo Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados por la DEA estadounidense, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: REUTERS / Ipa Ibáñez.
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El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del Cono Sur, fue capturado este viernes en Bolivia y expulsado inmediatamente a Estados Unidos, informó el gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil. Estados Unidos ofrecía dos millones de dólares por información que llevara a su captura.

marsetMarset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, dijo que se procedió a "la aprehensión y la expulsión" de Marset a Estados Unidos "en mérito a una orden judicial emitida en la justicia norteamericana". Investigaciones de las autoridades estadounidenses señalan que Marset lideró una red que movilizó al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, 11 de ellas decomisadas en el puerto de Amberes, en Bélgica.

Policías bolivianos entregaron a Marset en el aeropuerto de Santa Cruz a agentes de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, quienes lo trasladaron con cadenas en manos y pies en un avión con matrícula estadounidense. El operativo que terminós con la captura del narcotraficante se realizó durante la madrugada en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde cientos de policías fueron movilizados.

Otras cuatro personas más fueron detenidas, tres hombres y una mujer, miembros del equipo de seguridad del narcotraficante.

"El reino de terror se terminó"

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó lo sucedido como un "hecho histórico para la región y la humanidad, uno de los narcotraficantes más grandes del continente ha caído bajo el rigor y capacidades del Estado". El mandatario agradeció a "países vecinos" por su ayuda en el operativo que se realizó en la región de Santa Cruz y aseguró que no hubo ninguna "baja institucional" durante la captura.

Members of the Bolivian security forces arrive at the Third Air Brigade’s Task Force "Red Devils" base to continue operations after the arrest of suspected Uruguayan drug kingpin Sebastian Marset, one of the U.S. DEA’s most wanted fugitives, in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, March 13, 2026. REUTERS/Ipa IbanezCon el apoyo de naciones vecinas, Bolivia entregó a un notorio delincuente a la DEA, subrayando un avance en la lucha antidrogas continental. Foto: REUTERS / Ipa Ibanez.

Paz dijo que la captura de Marset "marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado y reafirma la voluntad del Gobierno (boliviano) en la lucha contra las mafias nacionales e internacionales", y destacó que "esta no es una victoria del Gobierno nacional, es una victoria de todos los bolivianos y las bolivianas".

"El reino de terror y caos de Sebastián Marset se terminó. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y el rápido fortalecimiento de la cooperación en la aplicación de la ley, el notorio narcotraficante Marset enfrentará a la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo más segura y más fuerte a nuestra región", dijo el departamento de Estado estadounidense en la red X (Twitter).

El Departamento de Justicia estadounidense acusó a Marset en 2025 de lavado de dinero del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

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