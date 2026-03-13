Capturaron a Sebastián Marset, uno de los narcotraficante más buscados de América Latina

Miembros de las fuerzas de seguridad bolivianas llegan a la base del Grupo Operativo "Diablos Rojos" de la Tercera Brigada Aérea para continuar las operaciones tras la detención del presunto capo de la droga uruguayo Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados por la DEA estadounidense, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: REUTERS / Ipa Ibáñez.