Golpe al Cártel del Golfo: Capturan en Guanajuato a operador clave buscado por Estados Unidos

El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, en colaboración con autoridades mexicanas, confirmó la captura de Roberto "Beto" Bazán-Salinas en Salamanca, Guanajuato.
En una operación conjunta entre fuerzas mexicanas y agencias estadounidenses (HSI, ICE y DEA), fue arrestado Roberto "Beto" Bazán-Salinas en el estado de Guanajuato. Acusado de coordinar envíos masivos de cocaína y metanfetaminas, su captura refuerza una etapa de intensa cooperación bilateral que ya suma 37 extradiciones en el último año.
El detenido, vinculado al Cártel del Golfo, era un objetivo prioritario por su rol estratégico en el contrabando de cargamentos de droga hacia territorio estadounidense.
La detención fue el resultado de un despliegue coordinado entre el HSI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la DEA y la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
Bazán-Salinas contaba con una orden de captura internacional emitida el pasado 21 de enero, fecha en la que el ICE difundió su perfil y fotografía como parte de una alerta global. Se le imputan cargos federales por el tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana.
Este arresto se produce en un contexto de máxima presión contra las estructuras criminales en México. La captura de Bazán-Salinas sigue a otros golpes de alto perfil, como el operativo militar de febrero pasado donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La relación en materia de seguridad entre Ciudad de México y Washington atraviesa un periodo de intensa actividad.
Según registros oficiales, entre 2025 y 2026 se ha agilizado la entrega de sospechosos, resultando en la extradición de 37 miembros de diversos cárteles para enfrentar la justicia en cortes federales de Estados Unidos.