Golpe al Cártel del Golfo: Capturan en Guanajuato a operador clave buscado por Estados Unidos

En una operación conjunta entre fuerzas mexicanas y agencias estadounidenses (HSI, ICE y DEA), fue arrestado Roberto "Beto" Bazán-Salinas en el estado de Guanajuato. Acusado de coordinar envíos masivos de cocaína y metanfetaminas, su captura refuerza una etapa de intensa cooperación bilateral que ya suma 37 extradiciones en el último año.