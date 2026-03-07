Guerra en Europa

Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania: 9 muertos y decenas de heridos

Un masivo bombardeo ruso contra varias regiones de Ucrania dejó al menos nueve muertos y 16 heridos, según informaron autoridades ucranianas. El ataque incluyó misiles balísticos, misiles de crucero y cientos de drones. La ciudad de Járkiv fue uno de los puntos más afectados, donde un misil impactó contra un edificio residencial y provocó la mayoría de las víctimas.