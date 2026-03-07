Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania: 9 muertos y decenas de heridos
Un masivo bombardeo ruso contra varias regiones de Ucrania dejó al menos nueve muertos y 16 heridos, según informaron autoridades ucranianas. El ataque incluyó misiles balísticos, misiles de crucero y cientos de drones. La ciudad de Járkiv fue uno de los puntos más afectados, donde un misil impactó contra un edificio residencial y provocó la mayoría de las víctimas.
Nuevo bombardeo masivo en Ucrania: Zelenski denuncia ataques contra zonas civiles. Foto: Archivo
Al menos siete personas, entre ellas dos niños, murieron tras un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad de Járkiv, en el este de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el hecho y advirtió que aún podría haber más víctimas bajo los escombros.
Según explicó el mandatario, el ataque destruyó la entrada principal del edificio y provocó graves daños en los pisos superiores de una construcción cercana.
“Desde anoche se está trabajando para retirar los escombros de un edificio residencial en Járkiv tras un ataque ruso con un misil balístico”, escribió Zelenski en su cuenta oficial en la red social X.
El jefe de la administración militar regional, Oleg Siniegubov, detalló que entre los fallecidos se encuentran una niña de 13 años y un niño de 9. Además, las autoridades temen que hasta 14 personas puedan seguir atrapadas entre los restos del edificio.
Los equipos de rescate continuaban trabajando durante la jornada para buscar sobrevivientes.
Un ataque con cientos de drones y decenas de misiles
El bombardeo formó parte de una ofensiva aérea de gran escala lanzada por Rusia durante la noche contra diferentes puntos del territorio ucraniano.
De acuerdo con el reporte de las fuerzas armadas de Ucrania, Rusia utilizó al menos 29 misiles y alrededor de 480 drones en el ataque.
Entre el armamento empleado se incluyeron dos misiles hipersónicos Zircon, trece misiles balísticos Iskander-M y S-400, además de catorce misiles de crucero Kalibr.
También se desplegaron unos 290 drones de ataque Shahed, junto con otros modelos como Gerbera e Italmas.
Las defensas aéreas ucranianas lograron interceptar una parte importante de los proyectiles. Según el informe oficial, fueron derribados ocho misiles Iskander, once Kalibr y 453 drones.
Víctimas en varias regiones y pedido de apoyo internacional
Además del ataque en Járkiv, los bombardeos provocaron víctimas en otras regiones del país.
En la región oriental de Dnipropetrovsk murió una persona, mientras que en la región de Sumi un joven de 24 años falleció cuando su automóvil fue alcanzado por un dron.
En Zaporiyia, en el sur del país, un ataque dejó herido a un bebé, según confirmó el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.
También se registraron heridos en la capital, Kiev, donde tres personas resultaron lesionadas, y en la ciudad de Chuguiv, en la región de Járkiv, donde otras dos personas sufrieron heridas.
Las autoridades ucranianas informaron además que los ataques causaron daños en infraestructuras energéticas y de transporte en varias regiones, entre ellas Kiev, Jmelnitski, Chernivtsi y Zhitomir. También se reportaron daños en Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Vinitsia, Odesa, Poltava, Sumi y Cherkasi.
Ante este escenario, Zelenski reiteró su pedido de apoyo a la comunidad internacional.
“Rusia no ha abandonado sus intentos de destruir nuestras infraestructuras civiles y críticas. Debe haber una respuesta de nuestros socios a estos brutales ataques contra la vida”, expresó el presidente ucraniano, quien también agradeció el respaldo de los países aliados.