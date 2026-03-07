Máxima tensión en la frontera sirio-libanesa por una operación comando de Israel en la Bekaa

El grupo chiita libanés Hezbolá denunció este sábado una incursión de fuerzas especiales israelíes en la localidad de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa.
El grupo chiita libanés asegura haber repelido una infiltración terrestre en el Valle de la Bekaa, tras el aterrizaje de cuatro helicópteros provenientes de Siria. La operación, que desató intensos bombardeos de cobertura para permitir la retirada israelí, representa la incursión más profunda en territorio libanés en los últimos años.
Según el movimiento, el enfrentamiento directo comenzó durante la noche, cuando detectaron el aterrizaje de cuatro helicópteros militares que habrían ingresado al país desde el espacio aéreo de Siria.
Hasta el momento, el mando militar de Israel ha mantenido silencio sobre la operación.
De confirmarse los detalles, esta sería la operación terrestre más profunda de Israel en Líbano desde finales de 2024. Los combates se concentraron en las inmediaciones de un cementerio local, donde combatientes de Hezbolá interceptaron a la patrulla israelí tras su desembarco.
La Agencia Nacional de Información (ANI) confirmó que los choques se extendieron a lo largo de la cordillera oriental, en la estratégica zona fronteriza entre Líbano y Siria.
La confrontación, que se prolongó por seis horas, alcanzó su punto crítico cuando las fuerzas israelíes se vieron expuestas.
Para asegurar la evacuación de sus soldados, Israel desplegó un intenso apoyo aéreo que incluyó cazas y helicópteros de ataque, lanzando aproximadamente 40 bombardeos sobre el área de contacto.
Hezbolá afirmó haber atacado con andanadas de cohetes el punto de evacuación a las afueras de Nabi Chit mientras las tropas enemigas se retiraban.
Cabe destacar que esta misma localidad ya había sido castigada el viernes por 13 ataques aéreos que dejaron un saldo de nueve muertos y 17 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.