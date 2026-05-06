Un operativo de gran magnitud permitió interceptar una avioneta en una pista clandestina ubicada en jurisdicción de Vera, donde fuerzas federales secuestraron más de 400 kilos de cocaína y detuvieron a ocho personas presuntamente vinculadas a una organización narcocriminal.
Interceptaron una avioneta con más de 400 kilos de cocaína en una pista clandestina en Vera
El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina tras una investigación de 45 días. Hay ocho personas detenidas y se incautaron vehículos, equipos de comunicación y una aeronave utilizada para el traslado de la droga.
El procedimiento fue concretado en las últimas horas y es considerado uno de los golpes más relevantes al narcotráfico en la región en lo que va del año.
La intervención fue el resultado de una investigación que se extendió durante 45 días, a partir de información inicial aportada por la agencia estadounidense DEA.
A partir de esos datos, se desplegaron tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento en distintos puntos del norte santafesino, lo que permitió detectar movimientos compatibles con operaciones de tráfico de estupefacientes por vía aérea.
En el momento clave de la maniobra, los investigadores advirtieron el arribo de una aeronave a un campo ubicado en inmediaciones del establecimiento rural “Don Julio”. Allí, en una pista clandestina acondicionada para este tipo de operaciones, se llevó adelante la interceptación de la avioneta y la detención de los involucrados.
La causa cuenta con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias; del fiscal federal Matías Scilabra; y del Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.
Intercepción y secuestros
Durante el procedimiento, los efectivos lograron detener a ocho personas, entre ellas el piloto y el copiloto de la aeronave, ambos de nacionalidad boliviana. En el lugar se secuestró una avioneta tipo Cessna 210 que transportaba 442,122 kilos de cocaína.
Además, como parte de la logística asociada a la operación, se incautaron dos camionetas —una Toyota Hilux y una Ford Ranger—, dos camiones —un Ford Cargo y un Fiat Iveco—, equipos de comunicación, teléfonos celulares, una antena satelital Starlink y bidones de combustible.
Según se informó, estos elementos eran utilizados para facilitar el aterrizaje, descarga y posterior traslado de la droga hacia distintos puntos del país, en una operatoria que combinaba recursos aéreos y terrestres.
El operativo contó también con apoyo logístico de la Fuerza Aérea Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de una articulación interinstitucional que permitió concretar el procedimiento.
Investigación y allanamientos
En paralelo a las detenciones, la investigación continuó con la realización de ocho allanamientos simultáneos. Los procedimientos estuvieron a cargo de brigadas de la División Operaciones Federales, con intervención de unidades con asiento en la Hidrovía del Paraná, Reconquista, Santa Fe, Corrientes y la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña.
Las medidas judiciales se concretaron en domicilios vinculados a los detenidos e investigados, tanto en la ciudad de Vera como en Calchaquí, incluyendo sectores urbanos y áreas rurales que, según los investigadores, formaban parte del entramado logístico de la organización.
Fuentes oficiales indicaron que el caso se desarrolla bajo el nuevo sistema acusatorio federal implementado en Rosario, lo que permitió una coordinación más ágil entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad intervinientes.
La pesquisa continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en el marco de una causa que busca determinar el alcance de la estructura criminal, su financiamiento y sus posibles conexiones a nivel nacional e internacional.