Operativo en el norte provincial

Interceptaron una avioneta con más de 400 kilos de cocaína en una pista clandestina en Vera

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina tras una investigación de 45 días. Hay ocho personas detenidas y se incautaron vehículos, equipos de comunicación y una aeronave utilizada para el traslado de la droga.