Un escenario de película se descubrió en las últimas horas en las profundidades del Chaco salteño. El hallazgo de una aeronave accidentada y abandonada en una zona de difícil acceso ha puesto en alerta máxima a las fuerzas de seguridad nacionales. Lo que en principio parecía un accidente aéreo convencional, derivó rápidamente en una investigación federal ante las evidencias de una posible actividad ilícita vinculada al narcotráfico.
Una avioneta cayó en Salta y sus ocupantes desaparecieron
Ocurrió en el paraje Los Leones, cerca del límite con Formosa. La aeronave presentaba la matrícula adulterada y banderas bolivianas. Se sospecha de una operación narco por la presencia de huellas de camionetas que habrían brindado apoyo logístico.
El hallazgo en la madrugada
El incidente se registró cerca de las 2:00 de la mañana en el paraje Los Leones, una zona rural ubicada a unos 40 kilómetros de la localidad de Los Blancos, en el este de la provincia de Salta. Fueron los propios vecinos de la zona quienes, alertados por el sonido de un motor en problemas y un impacto posterior, dieron aviso inmediato a las autoridades policiales.
Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con una avioneta que presentaba daños estructurales compatibles con un aterrizaje forzoso o una caída abrupta. Sin embargo, el interior de la cabina estaba vacío: no había rastros de pilotos, pasajeros ni heridos, lo que disparó las primeras alarmas sobre la naturaleza del vuelo.
Matrícula borrada y logística externa
La inspección ocular de los peritos reveló detalles que complican la situación legal del hallazgo. La aeronave tenía la matrícula parcialmente borrada de manera intencional y llevaba pintada una bandera de Bolivia en su fuselaje. Aunque en la primera requisa no se hallaron cargamentos de estupefacientes, la Justicia Federal ordenó la intervención inmediata de Gendarmería Nacional y unidades especializadas en drogas.
Un dato clave para los investigadores es el rastro hallado en el terreno circundante. Se detectaron huellas de camionetas que habrían ingresado al monte para rescatar a los ocupantes y, posiblemente, retirar la carga antes de la llegada de la policía. Esta "logística de apoyo" refuerza la hipótesis de un corredor aéreo ilegal en una región históricamente vulnerable por su frontera seca.
Búsqueda en terreno hostil
Actualmente, las fuerzas de seguridad despliegan intensos rastrillajes en un territorio caracterizado por la vegetación densa y el difícil acceso, lo que ralentiza las tareas de búsqueda de los sospechosos.
Por el momento, la causa permanece bajo secreto de sumario mientras se intenta reconstruir la hoja de ruta de la aeronave para determinar su procedencia exacta y el destino final que tenía previsto.