Misterioso caso

Una avioneta cayó en Salta y sus ocupantes desaparecieron

Ocurrió en el paraje Los Leones, cerca del límite con Formosa. La aeronave presentaba la matrícula adulterada y banderas bolivianas. Se sospecha de una operación narco por la presencia de huellas de camionetas que habrían brindado apoyo logístico.