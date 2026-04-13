Una aeronave privada con matrícula CP-3243 es buscada en Bolivia después de perder comunicación con la torre de control poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de El Alto. El vuelo tenía destino a Santa Cruz y su comportamiento encendió la alarma en las autoridades aeronáuticas del país.
Desapareció un avión privado en Bolivia tras una emergencia en pleno vuelo
La aeronave CP-3243 salió de La Paz rumbo a Santa Cruz, perdió contacto con la torre media hora después y activó un operativo de búsqueda tras registrar maniobras inusuales sobre Cochabamba.
Qué pasó con el vuelo CP-3243
El comunicado oficial difundido por la Dirección General de Aeronáutica Civil indicó que el hecho se registró este lunes 13 de abril, alrededor de las 9, y que la aeronave, un Cessna Citation, dejó de responder unos 30 minutos después de haber partido desde El Alto. A partir de ese momento se activaron los protocolos del Centro de Operaciones de Emergencia.
El recorrido captado por plataformas de seguimiento aéreo mostró una secuencia fuera de lo normal. El avión entró en un patrón de giros repetidos sobre la zona norte de Cochabamba, permaneció en el aire durante casi dos horas y luego perdió altitud hasta desaparecer del radar. La última señal quedó registrada a las 14:57 UTC, con una altitud barométrica de 19.375 pies.
La información preliminar que circula en Bolivia ubica la emergencia en una posible falla de cabina, con indicios de despresurización o falta de oxígeno a bordo. Por ahora, esa hipótesis integra la línea inicial de investigación y no fue presentada como conclusión definitiva por las autoridades.
El operativo y la búsqueda
Tras detectarse la ruta anómala del vuelo, se desplegó un operativo para intentar localizar su última posición. Medios bolivianos informaron que una aeronave K-8 de la Fuerza Aérea Boliviana fue movilizada sobre Cochabamba para colaborar con la identificación de coordenadas y apoyar la búsqueda.
Con el correr de las horas, el caso pasó de una pérdida de contacto a una búsqueda activa en una región montañosa y de difícil acceso. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del episodio mientras intentan determinar qué ocurrió con la aeronave y sus ocupantes.
Una señal extraña antes de desaparecer
Uno de los datos que más llamó la atención fue la extensa secuencia de órbitas dibujadas por el avión antes de dejar de transmitir. Ese patrón suele ser leído como una señal de problema técnico o incapacidad para completar el trayecto previsto, aunque por ahora no hay una explicación oficial cerrada sobre la maniobra.
La matrícula CP-3243, el origen en La Paz y el destino previsto en Santa Cruz ya fueron confirmados por distintos reportes locales, que coinciden además en el horario de despegue y en la ruptura de comunicaciones con la torre. La investigación seguirá con foco en la trayectoria, la posible emergencia en cabina y el punto exacto en el que se perdió la señal.