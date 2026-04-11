Una tarde de extrema tensión se vivió este sábado en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en la localidad de Perico, Jujuy. Lo que debía ser un procedimiento de rutina para el embarque de un vuelo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transformó en un operativo de seguridad de gran escala tras una presunta amenaza de bomba.
Una falsa amenaza de bomba paralizó el aeropuerto de Jujuy y terminó con un futbolista detenido
El vuelo con destino a Buenos Aires debió ser evacuado tras los dichos de un pasajero. El implicado, que integra un plantel de la Primera Nacional, quedó a disposición de la Justicia Federal.
El incidente, que obligó a la evacuación inmediata de la terminal, culminó con la detención de un hombre que, según trascendió, es jugador profesional de fútbol de la Primera Nacional.
El protocolo de emergencia en marcha
El episodio se desencadenó minutos antes de la partida programada de un avión de línea. Según fuentes policiales, un pasajero habría manifestado tener un artefacto explosivo en su equipaje al momento de realizar el check-in o durante el proceso de embarque. Ante la gravedad del comentario, y siguiendo los estrictos lineamientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se activó de inmediato el protocolo de emergencia.
La terminal aérea fue desalojada por completo, afectando tanto a pasajeros como al personal administrativo y de servicios. Personal especializado en explosivos realizó una exhaustiva revisión de la aeronave y de las bodegas, mientras el resto de los vuelos programados sufría demoras e interrupciones.
Un futbolista en el centro de la polémica
Con el correr de las horas, la identidad del responsable comenzó a circular en los medios locales y nacionales. Se trata de Emiliano Endrizzi, integrante de un plantel de la Primera Nacional que se encontraba en la provincia para disputar un encuentro deportivo.
El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Walter Morales, confirmó que la Comisión Directiva se encuentra evaluando seriamente rescindir el contrato del jugador, luego de que fuera demorado este sábado por gritar "bomba" dentro del avión comercial.
'El sujeto fue demorado inmediatamente tras sus dichos y puesto a disposición de la Justicia Federal', confirmaron fuentes ligadas al operativo a los medios presentes en el lugar. Lo que el pasajero habría intentado presentar como una 'broma' o un comentario irónico ante las demoras del servicio, terminó configurando un delito federal bajo la figura de intimidación pública.
La palabra de la empresa: "Es el segundo hecho en 48 horas"
A través de un comunicado oficial emitido esta tarde, la aerolínea Flybondi expresó su enérgico repudio ante lo ocurrido y brindó detalles sobre el impacto operativo del incidente. La compañía subrayó la gravedad de la situación, destacando que se trata del segundo hecho de estas características en apenas 48 horas, lo que enciende las alarmas sobre la seguridad y el comportamiento de los usuarios.
'Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros', señala el documento difundido por la empresa. Asimismo, la firma low-cost advirtió que no dejará pasar el hecho por alto: 'Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables'.
Antecedentes y consecuencias
No es la primera vez que el aeropuerto jujeño se ve envuelto en situaciones de esta índole: esta "amenaza de bomba" en las últimas 48 horas lo que ha generado una sensibilidad especial en las fuerzas de seguridad aeroportuarias. La recurrencia de este tipo de "falsas alarmas" no solo genera un perjuicio económico por la reprogramación de vuelos, sino que moviliza recursos del Estado que deberían estar destinados a la prevención real del delito.
La repetición de este tipo de alertas en pocos días ha generado preocupación sobre la seguridad en la terminal aérea y la necesidad de reforzar los controles preventivos. Además, la detención del jugador involucrado añade un impacto significativo tanto en el ámbito deportivo como en la investigación judicial que se encuentra en curso.
Tras comprobarse que no existía ningún peligro real en la aeronave, las operaciones comenzaron a normalizarse lentamente entrada la tarde. Sin embargo, para el futbolista implicado, el panorama es complejo: la Justicia Federal de Jujuy inició las actuaciones correspondientes y se espera que en las próximas horas se defina su situación procesal.