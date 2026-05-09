Para inversiones

Destinan más de $83 millones para fortalecer la producción citrícola en el norte santafesino

La Asociación para el Desarrollo Regional (ADER) de Reconquista administrará un fondo de más de $83 millones destinado a fortalecer la actividad citrícola en el norte santafesino. La iniciativa permitirá brindar asistencia financiera a pequeños y medianos productores para inversiones vinculadas al desarrollo y crecimiento del sector.