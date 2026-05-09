La actividad citrícola del norte de la provincia de Santa Fe contará con una nueva herramienta de financiamiento orientada a acompañar el crecimiento de pequeños y medianos productores.
Destinan más de $83 millones para fortalecer la producción citrícola en el norte santafesino
La Asociación para el Desarrollo Regional (ADER) de Reconquista administrará un fondo de más de $83 millones destinado a fortalecer la actividad citrícola en el norte santafesino. La iniciativa permitirá brindar asistencia financiera a pequeños y medianos productores para inversiones vinculadas al desarrollo y crecimiento del sector.
A través de un aporte de $83.200.000 destinado a la Asociación para el Desarrollo Regional (ADER) de Reconquista, se conformará un fondo rotatorio para facilitar inversiones vinculadas al desarrollo de la actividad.
La medida permitirá disponer de $80 millones destinados específicamente al otorgamiento de créditos productivos, mientras que los $3,2 millones restantes serán utilizados para cubrir gastos administrativos y bancarios relacionados con la implementación y gestión de la línea financiera.
La iniciativa fue articulada entre distintas áreas vinculadas al desarrollo productivo y agropecuario, con el objetivo de fortalecer una de las economías regionales más importantes del norte santafesino y mejorar el acceso al financiamiento para los productores del sector.
Créditos orientados a inversiones productivas
La línea estará destinada principalmente a la adquisición de bienes de capital y elementos necesarios para la producción citrícola. Entre las inversiones contempladas se incluyen tanques de agua, plantas cítricas, insumos y distintos equipamientos vinculados al funcionamiento y crecimiento de las explotaciones productivas.
Los préstamos podrán alcanzar montos de hasta $35 millones por productor, con condiciones de devolución pensadas para acompañar los tiempos propios de la actividad agropecuaria.
En ese sentido, se estableció un plazo máximo de financiación de hasta 60 meses, además de períodos de gracia diferenciados según la situación de cada solicitante: hasta 24 meses para productores que ya se encuentran en actividad y hasta 36 meses para quienes estén iniciando emprendimientos vinculados al sector citrícola.
Condiciones de acceso y modalidad de devolución
El esquema de financiamiento prevé cuotas mensuales o semestrales, dependiendo de las necesidades y posibilidades de cada beneficiario. La tasa de interés anual será del 12%, bajo sistema de amortización francés.
Asimismo, se contemplan gastos de otorgamiento equivalentes al 4% del monto financiado y la presentación de garantías que deberán ajustarse a las condiciones establecidas por la entidad administradora del fondo.
Desde el sector productivo destacan que este tipo de herramientas resulta clave para sostener inversiones de mediano y largo plazo, especialmente en actividades como la citricultura, donde los ciclos productivos requieren planificación y financiamiento acorde a los tiempos del negocio.
Un sector estratégico para la economía regional
La producción citrícola representa una actividad de fuerte impacto económico y social en el norte santafesino, generando empleo, movimiento comercial y desarrollo en distintas localidades de la región.
En este contexto, el acceso a créditos con condiciones accesibles aparece como un factor central para mejorar infraestructura, incorporar tecnología y ampliar la capacidad productiva de los establecimientos.
Además de impulsar nuevas inversiones, el fondo rotatorio permitirá sostener el entramado productivo regional y brindar mayores oportunidades de crecimiento para productores que, en muchos casos, encuentran dificultades para acceder a financiamiento tradicional.