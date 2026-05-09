Un hombre de 23 años identificado como Matías Nicolás Velázquez fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por la autoría de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego en Avellaneda.
Condenaron a un hombre por una tentativa de homicidio cometida en Avellaneda
Se trata de Matías Nicolás Velázquez de 23 años. Le disparó tres veces a una mujer en la vía pública en el barrio Belgrano. No consiguió matar a la víctima por razones ajenas a su voluntad.
La pena fue impuesta por la jueza Claudia Bressán en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se realizó en los tribunales de Reconquista. El fiscal que dirigió la investigación que permitió arribar a la condena fue Sebastián Galleano.
Disparos
El ilícito por el que se le impuso la pena a Velázquez fue cometido minutos antes de las 6 de la tarde del miércoles 5 de junio de 2024.
“El condenado junto con otras dos personas fueron a la casa de la víctima”, relató el fiscal Galleano y precisó que “desde la vereda, le dispararon en reiteradas oportunidades al inmueble ubicado en el barrio Belgrano, en el que tenemos registrados distintos hechos de violencias altamente lesivas asociadas al microtráfico de drogas”.
“Uno de los disparos que realizó Velázquez impactó en el cuerpo de una mujer”, subrayó el fiscal y agregó que “no logró su objetivo de matar a la víctima por razones ajenas a su voluntad y a la de los otros atacantes”.
Galleano precisó que “a raíz de lo ocurrido, avanzamos en la investigación con distintas diligencias, las que nos permitieron solicitar cinco allanamientos llevados a cabo en Avellaneda, en el marco de los cuales fue detenido Velázquez”.
“La investigación continúa abierta en relación a las otras dos personas que estaban con el condenado, las cuales ya fueron identificadas e imputadas”. En tal sentido, concluyó que “el móvil que habría originado el conflicto es una posible disputa territorial por la venta de droga al menudeo en el barrio Belgrano de Avellaneda”.
Calificación penal
La pena impuesta a Velázquez fue por la autoría del delito de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.
El condenado y su abogada defensora prestaron su conformidad con la calificación penal atribuida, el monto de la pena y la realización del juicio abreviado.
Por su parte, la víctima fue informada de lo resuelto y también manifestó estar de acuerdo.