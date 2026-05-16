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Rosario: mataron a tiros a un hombre en la zona sudoeste

El crimen ocurrió en las primeras horas de la tarde de este sábado. La víctima, de 40 años, recibió varios disparos y falleció prácticamente en el acto. Los autores del homicidio se desplazaban en un auto.

Fuentes policiales señalaron que el crimen se produjo alrededor de las 13 en inmediaciones de Amenábar al 3700. Fuentes policiales señalaron que el crimen se produjo alrededor de las 13 en inmediaciones de Amenábar al 3700.
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Un hombre de 40 años fue asesinado a tiros en los primeros minutos de la tarde de este sábado 16 de mayo en barrio San Francisquito, al sudoeste de Rosario. Es el tercer homicidio que se registra en el departamento Rosario en el quinto mes del año.

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Fuentes policiales señalaron que el crimen se produjo alrededor de las 13 en inmediaciones de Amenábar al 3700. Hasta ese lugar fue personal policial luego de recibir varios llamados telefónicos indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que una persona había resultado herida.

..Un hombre de 40 años fue asesinado a tiros en los primeros minutos de la tarde de este sábado 16 de mayo en barrio San Francisquito.

A los pocos minutos llegó hasta la zona personal del Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI), y encontró a una persona de sexo masculino tendida sobre el piso de un pasillo, junto a una moto de 110 cc, que estaba encendida.

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Un rato más tarde llegó personal médico, que constató el deceso del hombre, que fue identificado como Gustavo Iván G., de 40 años, como consecuencia de varias heridas de arma de fuego.

En base a distintos testimonios recogidos en el lugar, los atacantes se habrían movilizado en un automóvil marca Volkswagen de color negro, que al parecer venían siguiendo a la víctima que se desplazaba en moto.

Imagen ilustrativa. Operativo policial en Rosario. Crédito: Gobierno de la ProvinciaHasta ese lugar fue personal policial luego de recibir varios llamados telefónicos indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que una persona había resultado herida. Imagen ilustrativa. Crédito: Gobierno de la Provincia

Es el tercer homicidio que se registra en el mes de mayo en el departamento Rosario.

Noticia en desarrollo.

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