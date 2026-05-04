Un hombre de 65 años fue hallado sin vida en el interior de una vivienda ubicada en barrio Las Delicias, al sudoeste de Rosario. El hallazgo se dio en las primeras horas de la tarde de este lunes 4 de mayo. Investigan si la muerte se dio en el marco de una pelea entre dos personas.
Rosario: investigan la muerte de un hombre en una vivienda de la zona sudoeste
El cuerpo presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo. Las primeras informaciones señalan que podría haber sido atacado a golpes por un familiar, que está detenido.
El cuerpo fue encontrado en el interior de una casa ubicada en inmediaciones de Piedras al 2700, a pocas cuadras de avenida Circunvalación. Hasta ese lugar llegó personal policial luego de recibir varios llamados al 911.
Según las primeras informaciones, vecinos de la cuadra indicaron que se escuchó desde el interior de la casa una discusión entre dos personas. Los policías ingresaron y vieron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 65 años, que estaba tirado en el comedor, sin vida.
Por el hecho fue detenido el cuñado de la víctima, de casi 70 años, que vive en una casa ubicada al fondo del mismo terreno.
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