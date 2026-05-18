En el marco de los operativos preventivos ordenados por la Jefatura de Policía de Santa Fe, efectivos de la Unidad Regional II llevaron adelante distintos procedimientos en Rosario que culminaron con siete personas trasladadas, entre ellas dos menores, además del secuestro de tres armas de fuego, municiones y presuntos estupefacientes.
Rosario: siete demorados y tres armas secuestradas en distintos operativos policiales
Los procedimientos fueron concretados por personal del GIRI y del Comando Radioeléctrico en distintos puntos de la ciudad. También se incautaron municiones, celulares, dinero en efectivo y envoltorios con presunta cocaína.
Los operativos fueron realizados durante la tarde del jueves por personal del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (GIRI) y del Comando Radioeléctrico, en distintos sectores de la ciudad.
Requisa en zona sudoeste
Uno de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones de bulevar Avellaneda y Camino Nuevo Soldini, en la zona sudoeste rosarina. Allí, agentes del GIRI patrullaban preventivamente cuando advirtieron la presencia de dos hombres que circulaban por el sector y decidieron identificarlos.
Según fuentes policiales, durante la requisa preventiva los uniformados encontraron dentro de una mochila un revólver calibre 32 largo, tres cartuchos intactos, una navaja de unos 15 centímetros y tres teléfonos celulares.
Los sospechosos, de 33 y 31 años, fueron aprehendidos y trasladados junto con los elementos secuestrados a la Comisaría 21ra., donde se dio intervención a la Fiscalía en turno para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.
Armas, droga y dinero en otros controles
En paralelo, personal del Comando Radioeléctrico concretó otro operativo en inmediaciones de Colastiné y Bloomberg. Allí interceptaron a un joven de 20 años acompañado por dos adolescentes.
Tras las requisas personales, los efectivos secuestraron una pistola calibre .380 que el mayor llevaba entre sus pertenencias, con cartuchos intactos en el cargador y municiones adicionales en otro proveedor que tenía guardado en uno de sus bolsillos.
Los tres fueron trasladados a sede policial mientras se notificaba la situación a los organismos judiciales competentes.
Por otra parte, en otro procedimiento realizado en Chuquisaca y Santiago, efectivos policiales detuvieron la marcha de un automóvil ocupado por cuatro hombres de 44, 32, 26 y 22 años.
Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron un revólver calibre 22, teléfonos celulares, dinero en efectivo y envoltorios con una sustancia blanquecina que sería cocaína.
Ante esa situación, se solicitó la intervención de peritos de la Dirección General de Policía de Investigaciones (DGPDI) para determinar la naturaleza del material secuestrado, mientras que la Unidad Fiscal correspondiente quedó a cargo de la investigación.