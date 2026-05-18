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Dos alcoholemias positivas tras controles en rutas de Santa Fe

Los procedimientos tuvieron lugar sobre la Autopista Provincial 01 y la Ruta Nacional N° 34. Uno de los conductores registró 2,02 g/l de alcohol en sangre y el otro, un chofer profesional, dio 0,57 g/l.

Alcoholemia positiva en rutas y caminos de la provincia. Foto: GentilezaAlcoholemia positiva en rutas y caminos de la provincia. Foto: Gentileza
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Efectivos de la Guardia Provincial realizaron dos procedimientos por alcoholemias positivas durante operativos de control vehicular llevados adelante este domingo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

El primero de los hechos ocurrió en la AP01, a la altura del kilómetro 143, donde personal de la Unidad Operativa Regional 3 (Santa Fe) detuvo la marcha de un automóvil, conducido por un hombre. Al practicarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre.

Sin licencia habilitante

Además, los agentes constataron que el conductor no poseía licencia habilitante, por lo que labraron el acta de infracción. Como medida cautelar, realizaron un acta de cesión de la conducción del vehículo.

controles alcoholemia positivaAlcoholemia positiva en rutas y caminos de la provincia. Foto: Gentileza

Por otra parte, efectivos de la Unidad Operativa Regional 2 (Rafaela) realizaron otro procedimiento sobre la Ruta Nacional N° 34, en el kilómetro 119, jurisdicción de Casas. Allí detuvieron un camión conducido por un sujeto mayor de edad.

Prohibición de circular

Al efectuar el control de alcoholemia, el conductor profesional registró 0,57 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación sancionable para este tipo de conductores. Además, los uniformados comprobaron que no portaba su licencia de conducir.

Ante tal situación, el personal labró el acta de infracción, además dispuso la prohibición de circular y escoltó el vehículo hasta una estación de servicio.

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