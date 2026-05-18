Un nuevo revés judicial sufrió el exjefe de la Policía de Santa Fe, Rafael Ramón Grau, en la causa por corrupción policial vinculada a maniobras fraudulentas con reparaciones de móviles y compra de repuestos para patrulleros.
Corrupción policial: otro tribunal rechazó planteos contra la condena al exjefe policial Rafael Grau
La sentencia dictada el viernes desestimó el pedido de la defensa del excomisario, que buscaba declarar prescripta la acción penal y anular la condena dictada a mediados de 2025. Los camaristas concluyeron que la investigación se mantuvo activa y que no se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
El último viernes, un tribunal de apelación horizontal confirmó el rechazo al planteo de prescripción impulsado por la defensa y ratificó la validez de la persecución penal que derivó en la condena a seis años y seis meses de prisión.
La resolución fue firmada por los jueces Fabio Mudry, Roberto Reyes y Oscar Burtnik, integrantes del Tribunal del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Santa Fe. El recurso había sido admitido el 23 de febrero pasado y la audiencia se realizó el 1º de abril.
La discusión giró en torno a un aspecto técnico pero central para la continuidad del proceso: si la acción penal por el delito de defraudación agravada contra la administración pública había prescripto o no.
El abogado defensor Carlos Renna sostuvo que el tiempo transcurrido desde los hechos investigados -ocurridos entre 2015 y febrero de 2016- excedía largamente el máximo legal previsto para el delito atribuido.
El planteo defensivo
La defensa argumentó que la imputación formulada por el fiscal Roberto Apullán el 13 de septiembre de 2017 no podía considerarse un acto interruptivo de la prescripción porque, a su entender, sólo la acusación formal admitida judicialmente tiene ese efecto. Bajo esa interpretación, el plazo habría vencido el 1º de marzo de 2022.
Incluso en una hipótesis subsidiaria, Renna sostuvo que, aun admitiendo valor interruptivo a la audiencia imputativa de 2017, la acción igualmente habría prescripto en septiembre de 2023, ya que la apertura a juicio se produjo recién el 27 de septiembre de 2024.
La defensa también cuestionó la duración global del expediente. Señaló que el proceso llevaba cerca de diez años y calificó la persecución penal como “desmedida”, atribuyendo las demoras a “fracasos acusatorios” de la Fiscalía y no a maniobras dilatorias del imputado.
Por ello, solicitó el sobreseimiento de Grau tanto por prescripción como por violación de la garantía constitucional del plazo razonable.
La respuesta del tribunal
El camarista Fabio Mudry, cuyo voto lideró el acuerdo, rechazó cada uno de los agravios defensivos y respaldó los fundamentos del fallo dictado el 11 de diciembre de 2025 por los camaristas Fernando Gentile Bersano, Roberto Prieu Mántaras y Bruno Netri, quienes ya habían confirmado las condenas impuestas en primera instancia.
Según sostuvo Mudry, la “línea de tiempo” del expediente demuestra que la acción penal mantuvo su vigencia mediante distintos actos procesales interruptivos.
El juez recordó que el último hecho atribuido a Grau ocurrió el 28 de febrero de 2016 y que el plazo comenzó a correr el 1º de marzo de ese año. Sin embargo, consideró que la audiencia imputativa de septiembre de 2017 tuvo efecto interruptivo, al equipararla con la declaración indagatoria prevista en el Código Penal.
El tribunal destacó que esa interpretación ya había sido validada por la Corte Suprema provincial y calificó la postura de la defensa como minoritaria y sin recepción en la jurisprudencia santafesina.
Además, los camaristas remarcaron que en septiembre de 2021 los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Giménez presentaron formalmente la acusación, acto que también interrumpió el curso de la prescripción.
Mudry agregó otro elemento temporal: el retiro obligatorio de Grau de la fuerza policial, dispuesto mediante una resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia el 27 de mayo de 2016. Aun tomando esa fecha como punto de partida para el cómputo del plazo, el tribunal entendió que tampoco se verificaba la extinción de la acción penal.
“Una banda mixta”
La resolución también descartó que el proceso hubiera violado la garantía del plazo razonable.
Para ello, el tribunal ponderó la complejidad del caso, la multiplicidad de imputados, la cantidad de prueba producida y la magnitud de la maniobra investigada.
En ese sentido, Mudry recordó que la investigación permitió acreditar la existencia de “una verdadera banda mixta”, integrada por policías de máxima jerarquía y particulares, que operaba mediante un sofisticado sistema de facturación falsa y desvío de fondos públicos destinados a la reparación de móviles policiales.
El juez comparó incluso la dimensión del expediente con otros antecedentes judiciales de menor complejidad en los que también se habían rechazado planteos por plazo irrazonable.
Finalmente, el tribunal concluyó de manera unánime que la acción penal seguía vigente y que no existían motivos para declarar extinguida la persecución contra Grau.
La causa
Grau y el también exjefe policial Omar Odriozola fueron condenados en junio de 2025 como jefes de una asociación ilícita y coautores de defraudación agravada contra la administración pública.
El tribunal integrado por Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert les impuso penas de seis años y seis meses de prisión, diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una multa económica.
La investigación se inició en 2016, luego de una denuncia impulsada desde el Ministerio de Seguridad provincial, entonces encabezado por Maximiliano Pullaro.
Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (llevada a juicio por los fiscales Hernández y Bárbara Ilera), los exjefes policiales lideraron una estructura que simulaba reparaciones de patrulleros y compras de repuestos inexistentes, mediante la emisión de facturas apócrifas y rendiciones fraudulentas.
El perjuicio económico atribuido a la maniobra superaba los 250 millones de pesos, actualizados a la fecha del debate oral.