Apelación horizontal

Corrupción policial: otro tribunal rechazó planteos contra la condena al exjefe policial Rafael Grau

La sentencia dictada el viernes desestimó el pedido de la defensa del excomisario, que buscaba declarar prescripta la acción penal y anular la condena dictada a mediados de 2025. Los camaristas concluyeron que la investigación se mantuvo activa y que no se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.