Según informaron fuentes policiales, los agentes identificaron a un hombre de 33 años cuyas características coincidían con las aportadas por el operador de emergencias.
Peligroso
Aprehendieron a un hombre y secuestraron un chaleco balístico en Santa Fe
El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico en la zona de Padre Centeno al 4500, tras un aviso al 911 por una persona armada.
Secuestro de chaleco balístico en Santa Fe. Foto: Gentileza
Tras una requisa personal sin resultados positivos, se llevó adelante una requisa domiciliaria donde se secuestró un chaleco balístico y una funda porta elementos.
El involucrado quedó alojado en sede policial. Foto: Gentileza
El sujeto fue aprehendido por tenencia indebida de material de uso especial.
Además, quedó secuestrada una motocicleta Honda Twister vinculada al procedimiento.
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