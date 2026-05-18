Una camioneta que realizaba tareas vinculadas a la actividad minera cayó cerca de 30 metros por un barranco en una zona montañosa de la provincia de Salta y, pese a la magnitud del accidente, sus ocupantes sobrevivieron.
Accidente en Salta: una camioneta cayó 30 metros por un barranco en la Cuesta del Obispo y sobrevivieron todos
El accidente ocurrió en la Ruta Provincial 33, cerca de la Cuesta del Obispo. El vehículo, utilizado para tareas mineras, perdió el control y terminó en el fondo de un barranco. Los ocupantes fueron rescatados y sufrieron heridas leves.
El hecho ocurrió este domingo por la mañana sobre la Ruta Provincial 33, en las inmediaciones de la Cuesta del Obispo, uno de los caminos de mayor complejidad geográfica del noroeste argentino.
El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 38, en el paraje conocido como El Maray, cuando una camioneta Toyota utilizada para trabajos mineros perdió el control mientras circulaba por un tramo de curvas pronunciadas y fuertes pendientes en dirección hacia la localidad de Cachi.
Por causas que aún son investigadas, el vehículo se desvió del camino y cayó hasta el fondo de un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.
Tras el accidente se desplegó un importante operativo de emergencia en el que participaron efectivos policiales, bomberos y equipos especializados en rescate de montaña, además de personal de asistencia de la empresa minera para la que trabajaban los ocupantes del vehículo.
El operativo de rescate en una zona de difícil acceso
Las tareas de rescate demandaron varias horas debido a las características del terreno y a la complejidad del acceso hasta el lugar donde quedó la camioneta. Según informaron medios locales y fuentes vinculadas al procedimiento, los equipos de emergencia debieron utilizar cuerdas, arneses y herramientas especiales para descender hasta el barranco y asistir a las víctimas.
A pesar de la violencia del impacto y de los daños prácticamente totales que sufrió el vehículo, los ocupantes lograron sobrevivir. De acuerdo con la información difundida tras el operativo, ninguno presentó heridas de gravedad.
Los rescatistas lograron extraerlos del interior de la camioneta y posteriormente fueron trasladados a un centro de salud para realizar controles médicos preventivos.
Las imágenes tomadas en el lugar mostraron a la camioneta completamente destruida entre la vegetación y las piedras del barranco, mientras personal especializado trabajaba en las maniobras de asistencia y remoción. El episodio generó fuerte repercusión en la zona debido a las características del accidente y a las dificultades habituales que presenta ese corredor vial de montaña.
La Cuesta del Obispo es uno de los tramos más transitados por turistas y trabajadores que se desplazan entre la capital salteña y distintas localidades de los Valles Calchaquíes. El camino se caracteriza por sus curvas cerradas, desniveles pronunciados y sectores angostos, condiciones que suelen exigir máxima precaución a los conductores, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas o ante cambios climáticos repentinos.
En distintas oportunidades, organismos de seguridad vial y autoridades provinciales recomendaron circular con velocidad reducida y extremar los cuidados en la zona, particularmente para vehículos de gran porte o utilitarios que transportan carga o equipamiento pesado.
Investigación y antecedentes en rutas de montaña
Luego del rescate, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible falla mecánica, el estado de la calzada y eventuales factores climáticos que hayan podido influir en la pérdida de control del vehículo.
Peritos policiales y especialistas en accidentología trabajaron sobre el lugar para relevar huellas de frenado, condiciones del asfalto y daños sufridos por la camioneta. También se prevé la toma de testimonios a los ocupantes y al personal que intervino en el operativo de emergencia.