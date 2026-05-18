Zona montañosa

Accidente en Salta: una camioneta cayó 30 metros por un barranco en la Cuesta del Obispo y sobrevivieron todos

El accidente ocurrió en la Ruta Provincial 33, cerca de la Cuesta del Obispo. El vehículo, utilizado para tareas mineras, perdió el control y terminó en el fondo de un barranco. Los ocupantes fueron rescatados y sufrieron heridas leves.