Tragedia en la autopista

Atropello fatal en el peaje de Parque Avellaneda: un muerto y un conductor prófugo

La víctima fatal tenía 44 años y había bajado de su vehículo por un presunto desperfecto mecánico sobre la autopista Perito Moreno. Un joven de 19 años sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Piñero.