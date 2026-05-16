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Tragedia en la autopista

Atropello fatal en el peaje de Parque Avellaneda: un muerto y un conductor prófugo

La víctima fatal tenía 44 años y había bajado de su vehículo por un presunto desperfecto mecánico sobre la autopista Perito Moreno. Un joven de 19 años sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Piñero.

La víctima había bajado de su vehículo para revisar un desperfecto mecánico y fue embestido por el otro rodado.La víctima había bajado de su vehículo para revisar un desperfecto mecánico y fue embestido por el otro rodado.
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Un hombre de 44 años murió y un joven de 19 resultó herido este sábado tras ser atropellados por una camioneta en la autopista Perito Moreno, a la altura del peaje de Parque Avellaneda, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. El conductor involucrado huyó del lugar y es intensamente buscado.

El episodio se registró durante la mañana, cuando el hombre fallecido había descendido de su vehículo para revisar un aparente desperfecto mecánico.

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Por motivos que aún se investigan, una camioneta que circulaba por la zona embistió a las dos personas que se encontraban sobre la traza, provocando un fuerte impacto.

Asistencia médica

Tras el siniestro, personal del SAME acudió al lugar para asistir a las víctimas. Uno de los hombres sufrió un paro cardiorrespiratorio y los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

El joven de 19 años, en tanto, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Piñero para recibir atención médica.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, lamentó lo ocurrido y expresó en declaraciones televisivas: “No hubo forma de salvarlo. Lamentablemente perdió la vida”.

Buscan al conductor que huyó

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, efectivos de la Policía Científica montaron un gazebo en la escena para realizar las pericias correspondientes y relevar pruebas sobre la mecánica del hecho.

Al mismo tiempo, las autoridades iniciaron un operativo para localizar al conductor de la camioneta, quien escapó tras el atropello y permanece prófugo.

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