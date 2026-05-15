A 72 horas del accidente

Sigue grave el niño que cayó de un camión recolector en Santo Tomé

El menor de 9 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Alassia, con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado. El nuevo parte médico confirmó que el paciente sigue bajo seguimiento neurológico tras sufrir un severo traumatismo de cráneo.