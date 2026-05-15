A 72 horas del dramático accidente ocurrido en Santo Tomé, el niño de 9 años que cayó desde un camión recolector de residuos continúa internado en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”.
Sigue grave el niño que cayó de un camión recolector en Santo Tomé
El menor de 9 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Alassia, con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado. El nuevo parte médico confirmó que el paciente sigue bajo seguimiento neurológico tras sufrir un severo traumatismo de cráneo.
El último parte médico difundido este viernes señala: “Paciente de 9 años de edad, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en asistencia mecánica respiratoria, donde cumple las 72 horas de internación. Continúa con seguimiento a través del servicio de Neurocirugía, estable, con pronóstico reservado”.
Seguimiento minuto a minuto
La evolución clínica del menor sigue siendo observada minuto a minuto por el equipo interdisciplinario del nosocomio, en especial por especialistas en neurocirugía, debido a la gravedad del traumatismo craneal sufrido tras la caída.
El hecho que derivó en este cuadro ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 17.30, en la intersección de Sarmiento y Mosconi, en jurisdicción de Santo Tomé. Según las actuaciones policiales y testimonios incorporados a la causa, el niño viajaba colgado de la parte trasera de un camión recolector de residuos perteneciente al servicio municipal, junto a otro menor de edad.
Por causas que aún son materia de investigación, el pequeño perdió la estabilidad y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica, golpeando la cabeza contra el pavimento. Vecinos y ocasionales transeúntes fueron los primeros en asistirlo hasta la llegada del personal policial y una unidad sanitaria del Sies 107, que lo trasladó de urgencia al hospital de Niños de Santa Fe.
Lesiones y preocupación
En un primer momento, los médicos constataron una severa fractura occipital. Más tarde, nuevos estudios por imágenes revelaron además la presencia de hemorragia intracerebral frontal y un hematoma subdural occipital, lesiones que profundizaron la preocupación en torno a la evolución del cuadro neurológico.
La causa judicial fue caratulada provisoriamente como “lesiones culposas graves” y busca determinar las circunstancias exactas del episodio, además de establecer eventuales responsabilidades vinculadas al traslado irregular de menores en la parte posterior del vehículo recolector.
Mientras tanto, familiares, vecinos y allegados siguen con angustia cada parte médico, aferrados a la esperanza de una evolución favorable del niño, cuyo estado continúa siendo considerado crítico pese a la estabilidad informada en las últimas horas.