Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la tarde en el barrio porteño de Caballito, donde un automóvil perdió el control, chocó contra vehículos estacionados y terminó volcado sobre uno de sus laterales. El hecho movilizó a personal de Bomberos, SAME, Policía de la Ciudad y agentes de tránsito, aunque no se reportaron heridos de gravedad.
Choque y vuelco en Caballito: un auto perdió el control y chocó vehículos estacionados
El accidente ocurrió sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, entre avenida La Plata y Senillosa. El conductor, un hombre de 28 años, sufrió lesiones leves y no debió ser hospitalizado. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas.
El siniestro ocurrió sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 50, entre avenida La Plata y Senillosa, en una zona de circulación intensa del centro geográfico porteño. Según la información difundida el vehículo involucrado fue un Ford Fiesta conducido por un hombre de 28 años, quien viajaba solo al momento del impacto.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas en el lugar, el conductor perdió el control del automóvil mientras circulaba por Alberdi y terminó impactando contra una Peugeot Partner que se encontraba estacionada sobre la calzada. Como consecuencia de la violencia del choque, el utilitario se desplazó y golpeó a un Chevrolet Corsa también estacionado a pocos metros.
El impacto provocó además que el Ford Fiesta quedara lateralizado sobre uno de sus costados, ocupando parte de la traza vehicular y obligando a desplegar un operativo de emergencia para asegurar la zona y evitar nuevos riesgos para automovilistas y peatones.
En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) de Bomberos Caballito, junto con personal policial de la Comuna 5A y agentes de tránsito de la Ciudad. Las tareas se concentraron inicialmente en estabilizar el vehículo siniestrado y controlar posibles derrames o riesgos derivados del vuelco.
Fuentes del operativo indicaron que el SAME asistió al conductor en el lugar del hecho. Los médicos realizaron controles clínicos preventivos y constataron que presentaba lesiones leves. Finalmente, no fue necesario trasladarlo a un centro de salud ya que el hombre rechazó la derivación hospitalaria.
Aunque el episodio generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, las autoridades confirmaron que no hubo otras personas lesionadas. Tampoco se registraron daños sobre viviendas o comercios cercanos.
Operativo y complicaciones en el tránsito
Luego de asistir al conductor y asegurar el vehículo volcado, los equipos de emergencia colocaron un vallado perimetral para permitir el trabajo de Policía Científica y facilitar las tareas de remoción del automóvil. El operativo se extendió durante varias horas y provocó importantes complicaciones en el tránsito sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.
Como consecuencia del procedimiento, al menos dos carriles permanecieron reducidos mientras se desarrollaban las pericias y se retiraban los vehículos involucrados. Esto generó demoras y desvíos en una franja horaria de importante circulación vehicular durante la tarde del domingo.
Las causas del accidente todavía son materia de investigación. Hasta el momento no trascendieron indicios oficiales sobre una posible falla mecánica, exceso de velocidad o alguna maniobra previa que pudiera haber desencadenado la pérdida de control del vehículo.
El episodio volvió a poner el foco sobre los siniestros viales urbanos y la necesidad de extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente en avenidas con alta densidad de tránsito y presencia permanente de vehículos estacionados.
En los últimos meses, distintos accidentes similares registrados en barrios porteños evidenciaron la complejidad de la circulación en corredores urbanos muy transitados, donde una maniobra brusca o una distracción pueden derivar en choques de importante magnitud aun sin involucrar a otros vehículos en movimiento.
Tras completar las pericias correspondientes, el tránsito en la zona fue normalizado de manera gradual y los vehículos dañados quedaron a disposición de sus propietarios y de la investigación judicial correspondiente.