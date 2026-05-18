Ciudad de Buenos Aires

Choque y vuelco en Caballito: un auto perdió el control y chocó vehículos estacionados

El accidente ocurrió sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, entre avenida La Plata y Senillosa. El conductor, un hombre de 28 años, sufrió lesiones leves y no debió ser hospitalizado. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas.