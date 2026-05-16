Un incendio de gran magnitud destruyó este sábado por la tarde el histórico Hotel Huemul de San Carlos de Bariloche y provocó un importante operativo de emergencia sobre la avenida Ezequiel Bustillo.
Un voraz incendio destruyó el histórico Hotel Huemul frente al Nahuel Huapi
El fuego afectó este sábado al tradicional establecimiento ubicado sobre avenida Bustillo y obligó a evacuar a huéspedes y trabajadores sin heridos.
El fuego comenzó pasadas las 15 horas en el tradicional establecimiento ubicado frente al lago Nahuel Huapi, uno de los puntos turísticos más reconocidos de la ciudad.
Evacuaron a todos los huéspedes
Según informaron bomberos y medios locales, todas las personas alojadas en el hotel y los trabajadores lograron salir a tiempo y no se registraron heridos.
Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron densas columnas de humo y llamas avanzando rápidamente sobre distintos sectores de la estructura del edificio.
De acuerdo con los primeros reportes, empleados del hotel comenzaron a recorrer habitación por habitación para alertar a los huéspedes apenas se inició el incendio.
Amplio operativo sobre avenida Bustillo
En el lugar trabajaron dotaciones de distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios, entre ellos personal de Melipal y del cuartel Centro.
También participaron efectivos policiales y agentes municipales de tránsito, que realizaron cortes sobre avenida Bustillo para facilitar las tareas de emergencia y despejar la circulación.
El avance de las llamas y las columnas de humo pudieron observarse desde distintos puntos de Bariloche y generaron preocupación entre vecinos y turistas.
Las pérdidas serían totales
Las primeras informaciones relevadas en el lugar indican que las pérdidas materiales en el Hotel Huemul serían totales debido a la magnitud del incendio.
El establecimiento cuenta con más de 90 habitaciones, restaurante regional y acceso directo al lago Nahuel Huapi, además de décadas de trayectoria dentro del circuito turístico barilochense.
Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente las causas que originaron el fuego y continúan las pericias en el lugar.
Un hotel emblemático de la ciudad
El Hotel Huemul forma parte del paisaje histórico de la costa del Nahuel Huapi y es uno de los alojamientos más tradicionales de la zona oeste de Bariloche.
Durante varias horas, los equipos de emergencia trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia construcciones cercanas.
Mientras tanto, seguían las tareas de enfriamiento y control total del edificio afectado por el siniestro.