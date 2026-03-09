Emergencia

El incendio de un edificio histórico de Glasgow obligó a cerrar la principal estación de trenes de Escocia

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de un edificio del siglo XIX en el centro de Glasgow y provocó el cierre de la estación ferroviaria más transitada del país. Aunque no se registraron víctimas, el siniestro generó importantes interrupciones en el transporte y daños en comercios de la zona.