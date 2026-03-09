El incendio de un edificio histórico de Glasgow obligó a cerrar la principal estación de trenes de Escocia
Un incendio de gran magnitud destruyó parte de un edificio del siglo XIX en el centro de Glasgow y provocó el cierre de la estación ferroviaria más transitada del país. Aunque no se registraron víctimas, el siniestro generó importantes interrupciones en el transporte y daños en comercios de la zona.
El siniestro comenzó en un local comercial ubicado en Union Street.
Un incendio de gran magnitud registrado en el centro de Glasgow, en Escocia, provocó la destrucción parcial de un edificio histórico cercano a la estación Glasgow Central y obligó a suspender los servicios ferroviarios en la principal terminal del país.
El fuego, que se extendió durante varias horas, provocó el derrumbe de la cúpula del edificio afectado y generó importantes trastornos en el transporte público, aunque no se reportaron víctimas.
Créditos: Reuters
Un incendio que afectó a un edificio histórico
El siniestro comenzó el domingo por la tarde en un local comercial ubicado en Union Street, a pocos metros de la estación ferroviaria. Según informaron las autoridades, las primeras alertas se registraron alrededor de las 15.46, cuando el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia recibió reportes de un incendio en la planta baja de un edificio comercial de cuatro pisos.
Las llamas se originaron en una tienda dedicada a la venta de cigarrillos electrónicos y rápidamente se extendieron al resto del inmueble, un edificio de estilo victoriano construido a mediados del siglo XIX. Con el paso de las horas el fuego se propagó por toda la estructura y alcanzó el techo, desde donde comenzaron a salir grandes columnas de humo y fuego visibles desde distintos puntos de la ciudad.
La intensidad del incendio provocó el colapso de parte de la construcción, incluida la cúpula que coronaba el edificio. Durante la noche, gran parte de la estructura se derrumbó, dejando en pie principalmente la fachada.
Para combatir el fuego, el Servicio de Bomberos desplegó un importante operativo que incluyó más de 60 efectivos y alrededor de 15 vehículos especializados. Los equipos trabajaron durante varias horas para contener el incendio y evitar que las llamas se propagaran a construcciones cercanas.
El fuego también afectó a varios comercios ubicados en la planta baja del edificio, entre ellos una cafetería, una peluquería y otros locales gastronómicos. Algunos de estos establecimientos resultaron completamente destruidos.
Las autoridades locales confirmaron que no se registraron heridos, aunque el episodio obligó a evacuar edificios cercanos, entre ellos un hotel ubicado junto a la estación ferroviaria.
El primer ministro de Escocia, John Swinney, expresó su preocupación por el incidente y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia que participaron en el operativo. También pidió a la población evitar la zona mientras continuaban las tareas de control del incendio y evaluación de daños.
Las llamas se originaron en una tienda dedicada a la venta de cigarrillos electrónicos
Cierre de la estación
Uno de los principales impactos del incendio fue la interrupción del servicio ferroviario en la estación Glasgow Central, considerada la terminal de trenes más concurrida de Escocia.
Debido a la cercanía del edificio afectado y al riesgo que representaban las tareas de extinción y los daños estructurales, las autoridades ferroviarias decidieron cerrar la estación hasta nuevo aviso. Como consecuencia, decenas de servicios fueron cancelados o desviados hacia otras estaciones de la región.
Las empresas ferroviarias advirtieron que las interrupciones podrían extenderse durante varios días mientras se realizan las inspecciones necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones. Técnicos de la red ferroviaria y especialistas en infraestructura comenzaron a evaluar posibles daños provocados por el incendio y el derrumbe del edificio cercano.
El cierre de la estación generó complicaciones para miles de pasajeros que utilizan diariamente ese punto de conexión para viajar hacia otras ciudades del Reino Unido o desplazarse dentro del área metropolitana de Glasgow.
El fuego, que se extendió durante varias horas
Ante esta situación, algunas compañías ferroviarias implementaron rutas alternativas y pidieron a los usuarios consultar el estado de los servicios antes de iniciar sus viajes. También se habilitaron paradas en estaciones cercanas para reducir el impacto en los desplazamientos de los pasajeros.
Las calles alrededor del edificio afectado permanecieron acordonadas durante varias horas mientras los bomberos continuaban trabajando en el lugar y se realizaban tareas para enfriar la estructura y prevenir nuevos derrumbes.
Además de los problemas en el transporte, el incendio generó preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona, ya que el edificio destruido formaba parte del patrimonio arquitectónico del centro de Glasgow.
Autoridades municipales indicaron que una vez finalizadas las tareas de emergencia se iniciará una evaluación completa de los daños y se analizarán las medidas necesarias para la recuperación del área afectada.
Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para asegurar la zona y extinguir completamente los focos restantes del incendio. La reapertura de la estación Glasgow Central dependerá de los resultados de las inspecciones técnicas y de las condiciones de seguridad en el entorno inmediato del siniestro.