Fenómeno inédito en regiones de Reino Unido: llovió todos los días desde que empezó el 2026

El inicio del 2026 quedará marcado en los libros de meteorología del Reino Unido como uno de los más sombríos y húmedos de las últimas décadas. En un fenómeno de persistencia inusual, diversas localidades del suroeste de Inglaterra y el sur de Gales han registrado precipitaciones durante todos y cada uno de los días transcurridos de este año.
La situación, lejos de aliviarse, se agravará hacia el cierre de esta semana con nuevas alertas amarillas por lluvias intensas y nevadas en zonas altas según informó la BBC.
Un pato nada cerca de un automóvil parcialmente sumergido mientras el río Támesis se desborda por la marea alta y tras fuertes lluvias recientes, en Richmond, al oeste de Londres. REUTERS/Toby Melville
Récords y contrastes geográficos
La intensidad del fenómeno se refleja con claridad en Aboyne, Aberdeenshire (Escocia), donde en apenas diez días de febrero ya se han acumulado 63 mm de agua, superando el promedio mensual histórico para toda la región.
Sin embargo, el clima británico muestra una cara de marcados contrastes. Mientras el este escocés sufre una humedad incesante debido a los vientos cargados del Mar del Norte, el oeste presenta una realidad opuesta: en Aultbea, protegida por las montañas Cairngorm, no se registran lluvias desde el 18 de enero, según informó la BBC.
Más allá de la lluvia, la falta de luminosidad está afectando el ánimo de la población. En Dyce, Aberdeen, -conocida por ser una de las ciudades más soleadas del Reino Unido- el sol no ha salido desde hace 14 días. De confirmarse oficialmente, este se convertiría en el período sin sol más extenso registrado en la zona desde 1957, marcando un hito de "oscuridad" meteorológica de casi 70 años.
Una noche lluviosa en las afueras del Tottenham Hotspur Stadium. REUTERS/Chris Radburn
Alertas vigentes: lluvia y nieve
El pronóstico para lo que resta de la semana es complejo. El Servicio Meteorológico ha emitido advertencias amarillas que estarán vigentes hasta la noche del viernes:
Inglaterra y Gales: Se esperan entre 20 y 30 mm de lluvia generalizada, alcanzando los 50 mm en terrenos elevados.
Irlanda del Norte: Las montañas de Mourne y las colinas de Antrim podrían recibir hasta 80 mm de agua, acompañados de fuertes vientos que dificultarán la visibilidad y el tránsito.
Nieve en el Norte: En Derbyshire, Cheshire y el norte de Inglaterra, rige una alerta por nieve. Se prevén acumulaciones de hasta 15 cm en altitudes superiores a los 500 metros, lo que podría colapsar las rutas durante la hora pico.
Aunque se espera que el viento amaine y las temperaturas suban levemente durante el sábado y domingo, la humedad persistirá en forma de nieblas matinales. Los expertos señalan que, si bien la próxima semana no dará tregua, el pronóstico mensual a largo plazo comienza a vislumbrar un periodo más frío pero, afortunadamente, mucho más seco para las islas británicas.