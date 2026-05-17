Accidente en Queensland

Tragedia en Australia: murió una joven argentina de 26 años tras el vuelco de un micro

La víctima fue identificada como Serena Andreatta, oriunda de Rosario. El colectivo transportaba a más de 30 pasajeros y volcó en una ruta del noreste australiano. Hay varios heridos y las autoridades investigan las causas del siniestro.