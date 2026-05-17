La muerte de una joven argentina en un accidente de tránsito ocurrido en Australia generó conmoción era oriunda de la ciudad de Rosario.
Tragedia en Australia: murió una joven argentina de 26 años tras el vuelco de un micro
La víctima fue identificada como Serena Andreatta, oriunda de Rosario. El colectivo transportaba a más de 30 pasajeros y volcó en una ruta del noreste australiano. Hay varios heridos y las autoridades investigan las causas del siniestro.
El hecho ocurrió en el estado de Queensland, cuando un micro turístico que trasladaba pasajeros entre Cairns y Airlie Beach volcó sobre una autopista y dejó decenas de heridos.
Un viaje turístico que terminó en tragedia
La víctima fatal fue identificada como Serena Andreatta, una rosarina de 26 años que se encontraba recorriendo Australia.
Según informaron medios locales y agencias internacionales, la joven sufrió heridas de gravedad tras el vuelco del micro y murió poco después en un hospital de la zona.
El accidente ocurrió el jueves por la tarde sobre la Bruce Highway, una de las rutas más transitadas del noreste australiano, a la altura de la localidad de Gumlu, en Queensland.
El vehículo pertenecía a la empresa FlixBus y realizaba el trayecto entre las ciudades de Cairns y Airlie Beach, dos destinos frecuentados por turistas y mochileros.
En el colectivo viajaban unas 30 personas, en su mayoría extranjeros que recorrían el país oceánico. Tras el vuelco, los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo que incluyó ambulancias, helicópteros sanitarios y personal especializado en rescates.
Varios pasajeros fueron trasladados a hospitales de Townsville, Ayr y Bowen con lesiones de distinta consideración.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades australianas, algunos heridos permanecían internados en estado delicado. La policía de Queensland inició una investigación para determinar qué provocó que el micro perdiera el control y terminara volcado al costado de la carretera.
El conductor del vehículo, un hombre de 70 años, sufrió heridas leves y fue dado de alta tras recibir atención médica. Posteriormente quedó a disposición de los investigadores, aunque hasta el momento no trascendieron imputaciones ni sanciones en su contra.
La empresa operadora del servicio indicó que los primeros análisis descartaron exceso de velocidad y también resultados positivos en controles de alcohol y drogas realizados al chofer. Sin embargo, las pericias continúan para establecer las causas exactas del accidente.
Quién era Serena Andreatta
Serena Andreatta había nacido en Rosario y contaba con ciudadanía argentina e italiana. Según trascendió en distintos medios rosarinos, había cursado estudios en la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020 y también trabajó en actividades vinculadas a la gastronomía y al sector inmobiliario.
En 2020 decidió instalarse en Italia, donde comenzó a desempeñarse como recepcionista y luego desarrolló un emprendimiento dedicado al asesoramiento para tramitar ciudadanía italiana, especialmente orientado a argentinos interesados en emigrar o gestionar documentación europea.
Personas cercanas a la joven señalaron que tenía una fuerte pasión por los viajes y que había recorrido distintos países de Europa y Asia durante los últimos años. En 2025 pasó varios meses en el sudeste asiático y realizó cursos vinculados al buceo en Tailandia.
A Australia había llegado el 17 de abril de este año. Luego de permanecer algunos días en Sídney, inició un recorrido turístico por distintas regiones del país. Amigos y allegados describieron ese viaje como uno de sus mayores proyectos personales.