Cinco italianos han muerto en un accidente de buceo en las Maldivas, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma.
Cinco turistas italianos muerieron durante una inmersión en una cueva en las Maldivas
Se cree que los buzos murieron mientras intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros (164 pies), dijo el ministerio, y agregó que esto sucedió en el atolón de Vaavu.
"Se cree que los buzos murieron mientras intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros (164 pies)", dijo el ministerio, y agregó que esto sucedió en el atolón de Vaavu.
El ejército de Maldivas informó que se había encontrado un cadáver en una cueva a unos 60 metros bajo el agua, y que se creía que los otros cuatro buceadores también se encontraban allí.
Indicó que se habían enviado buzos con equipo especial a la zona, y describió la operación de búsqueda como de muy alto riesgo.
Se cree que este incidente es el peor accidente de buceo ocurrido en la pequeña nación del Océano Índico, un destino turístico popular debido a su cadena de islas de coral.
Los cinco italianos entraron al agua el jueves por la mañana, según informaron los medios locales.
La tripulación del barco de buceo en el que viajaban los reportó como desaparecidos cuando no volvieron a la superficie tiempo después.
La policía informó que el tiempo era adverso en la zona, ubicada a unos 100 km (62 millas) al sur de la capital, Malé. Se emitió una alerta amarilla para embarcaciones de pasajeros y pescadores.
La Universidad de Génova informó posteriormente que entre las víctimas se encontraban una profesora de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores.
En un comunicado emitido el día X, la universidad expresó sus "más sentidas condolencias" a las víctimas.
Los accidentes de buceo y snorkel son relativamente raros en las Maldivas, aunque se han reportado varias muertes en los últimos años.
El pasado mes de diciembre, una buceadora británica experimentada se ahogó en un accidente de buceo cerca de la isla turística de Ellaidhoo. Su marido falleció cinco días después tras enfermar.
En 2024, un legislador japonés falleció mientras practicaba snorkel en el atolón de Lhaviyani.