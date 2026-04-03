Al menos una persona murió tras la caída de una pequeña aeronave ocurrida en la mañana de este viernes sobre un inmueble en la ciudad balneario de Capao da Canoa, en el estado de Rio Grande do Sul, en la región sur de Brasil, informó el Departamento de Bomberos.
Video: una avioneta se estrelló contra un restaurante en el sur de Brasil
El accidente ocurrió en la localidad balnearia de Capão da Canoa, poco después del despegue. La aeronave impactó contra un local comercial y provocó un incendio que afectó a viviendas linderas. Se confirmó la muerte del piloto.
El accidente se produjo en medio del intenso movimiento turístico por el feriado de Semana Santa, período del año en que las playas de la costa del Atlántico brasileño se encuentran llenas de visitantes por el feriado.
La Rádio Gaúcha de la ciudad de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, difundió con base en informes preliminares de la Policía que la aeronave volaba a baja altura cuando “comenzó a perder altitud y terminó cayendo”, al tiempo que el inmueble donde cayó estaba cerrado a la hora del accidente.
El Cuerpo de Bomberos de la localidad confirmó la muerte del piloto de la pequeña nave, cuya identidad aún se desconoce, pero según la prensa local se trata de un avión monomotor y no se conoce hasta el momento la cantidad de pasajeros a bordo.
Imágenes registradas por residentes de la zona mostraban humo y fuego tras el impacto de la nave, en una de las principales avenidas de Capao da Canoa, hasta donde llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, la Brigada Militar, la alcaldía y de la Compañía Estatal de Energía Eléctrica que brinda apoyo en emergencias.