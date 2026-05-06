Una lancha volcó durante la largada de la Fiesta Nacional del Surubí en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, luego de ser embestida por otra embarcación en medio del intenso movimiento sobre el río. El episodio se produjo ante la mirada de miles de personas que presenciaban el inicio del concurso y generó momentos de tensión, aunque no se registraron heridos de gravedad.
Fiesta del Surubí: una lancha volcó tras ser embestida durante la largada en Goya
El accidente ocurrió ante miles de personas en la salida masiva del tradicional concurso. No hubo heridos graves y la competencia continuó con normalidad.
Un choque en plena largada
El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el Riacho Goya, en el momento en que más de mil embarcaciones iniciaban simultáneamente la competencia. La largada es uno de los momentos más esperados del evento y se caracteriza por la salida masiva de lanchas, lo que incrementa la complejidad de la navegación.
En ese contexto, una de las embarcaciones fue impactada por otra mientras avanzaban sobre el río. A raíz del choque, la lancha perdió estabilidad y terminó dando una vuelta campana en una zona de alta circulación, cerca de la costa.
La escena generó preocupación inmediata entre los presentes, tanto por la violencia del vuelco como por la gran cantidad de embarcaciones que continuaban desplazándose en el área. La situación quedó registrada en imágenes de la transmisión oficial y en videos tomados por espectadores, que rápidamente se difundieron en redes sociales.
Personal de la Prefectura Naval Argentina intervino de forma rápida para asistir a los tripulantes y ordenar la navegación en la zona. Según los reportes oficiales, los ocupantes lograron salir por sus propios medios del agua y no requirieron traslado a centros de salud.
Entre los tripulantes se encontraban pescadores provenientes de distintas localidades del país, quienes confirmaron posteriormente que se encontraban en buen estado de salud. El rápido accionar de los equipos de seguridad y la cercanía con la costa fueron factores clave para evitar consecuencias mayores.
Evento multitudinario
La Fiesta Nacional del Surubí es uno de los torneos de pesca deportiva más importantes de Argentina y de la región, con una convocatoria que reúne a miles de participantes y espectadores cada año.
En esta edición, el evento alcanzó cifras récord, con alrededor de 1.400 equipos inscriptos y una multitud que se concentró en la costanera de Goya para presenciar la largada.
Debido a la magnitud de la convocatoria, la organización había dispuesto un operativo especial de seguridad que incluyó señalización de zonas, control de embarcaciones, comunicación radial y presencia de personal especializado en el agua. Además, se habían emitido recomendaciones para extremar las precauciones durante la salida, considerada el momento de mayor riesgo operativo.
A pesar del incidente, la competencia no fue suspendida y continuó con normalidad. El episodio quedó como uno de los momentos más comentados de la jornada, en una edición que combinó una convocatoria masiva con un desarrollo general sin mayores inconvenientes.
El torneo, que se realiza sobre el río Paraná, es reconocido por su modalidad de pesca con devolución y por el impacto turístico y económico que genera en la región.