Luego de una reunión entre autoridades fronterizas de Argentina y Chile, este sábado se resolvió habilitar nuevamente el Sistema Integrado Cristo Redentor para el tránsito vehicular. La decisión se tomó tras evaluar la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona de alta montaña, afectada durante las últimas horas por intensas nevadas.
Reabrieron el paso Cristo Redentor tras las nevadas: desde qué hora se puede cruzar
Las autoridades de Argentina y Chile autorizaron nuevamente la circulación por el corredor internacional luego de evaluar las condiciones en alta montaña. Recomiendan viajar con extrema precaución por las bajas temperaturas y el riesgo de hielo sobre la calzada.
La reapertura comenzó a regir desde las 13:00 de Argentina (12:00 de Chile), permitiendo nuevamente la circulación entre ambos países.
Hielo y temperaturas extremas
A pesar de la habilitación del cruce internacional, las autoridades solicitaron a quienes deban viajar hacerlo con máxima precaución debido a las bajas temperaturas registradas en la cordillera.
En la localidad de Las Cuevas, una de las zonas clave del corredor internacional, el termómetro marcó -11°C. Ante este escenario, existe riesgo de formación de hielo sobre la calzada, lo que podría dificultar el tránsito y aumentar el peligro de accidentes.
El Paso Pehuenche
Por otra parte, el Paso Pehuenche continúa abierto para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Desde el complejo fronterizo informaron que la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable, aunque pidieron circular con cuidado por sectores donde todavía se desarrollan obras.
Los horarios vigentes para el paso son:
Hora argentina
- Salida del país: de 09:00 a 18:00
- Ingreso al país: de 09:00 a 19:00
- Hora chilena
- Salida hacia Argentina: de 08:00 a 17:00
- Ingreso desde Argentina: de 09:00 a 18:00
Alerta por nevadas
En paralelo, la Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta amarilla por nevadas para la cordillera, el oeste del Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Sur provincial, donde incluso podrían registrarse episodios de agua nieve.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperan nevadas de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros en áreas cordilleranas. En sectores más bajos, podrían registrarse entre 2 y 5 centímetros de nieve o precipitaciones mixtas.
Para este sábado se prevé una mínima de 3°C y una máxima de 9°C, con cielo mayormente nublado, marcado descenso de temperatura y vientos moderados a fuertes del sector sur, acompañados por ráfagas de hasta 45 km/h.