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Reabrieron el paso Cristo Redentor tras las nevadas: desde qué hora se puede cruzar

Las autoridades de Argentina y Chile autorizaron nuevamente la circulación por el corredor internacional luego de evaluar las condiciones en alta montaña. Recomiendan viajar con extrema precaución por las bajas temperaturas y el riesgo de hielo sobre la calzada.