Mendoza

Temporal en la cordillera: cierre total del Paso Cristo Redentor entre Argentina y Chile

Las intensas nevadas en alta montaña obligaron a interrumpir la circulación en ambos sentidos y dejaron más de 700 camiones detenidos sobre rutas mendocinas. Las autoridades pidieron evitar viajes y advirtieron que la inestabilidad continuará durante el fin de semana.