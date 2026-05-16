El Paso Internacional Paso Cristo Redentor, uno de los principales cruces entre Argentina y Chile, fue cerrado de manera preventiva este viernes debido a las adversas condiciones climáticas registradas en la zona de alta montaña. La medida rige por tiempo indeterminado y afecta el tránsito en ambos sentidos.
Temporal en la cordillera: cierre total del Paso Cristo Redentor entre Argentina y Chile
Las intensas nevadas en alta montaña obligaron a interrumpir la circulación en ambos sentidos y dejaron más de 700 camiones detenidos sobre rutas mendocinas. Las autoridades pidieron evitar viajes y advirtieron que la inestabilidad continuará durante el fin de semana.
La situación climática se agravó durante las últimas horas por intensas nevadas que impactaron sobre el corredor fronterizo, lo que llevó a las autoridades a interrumpir la circulación a través del túnel internacional.
El cierre preventivo fue dispuesto ante el fuerte temporal de nieve que afecta a la cordillera y complica las condiciones de seguridad para quienes transitan por el área.
Más de 700 camiones detenidos
Como consecuencia de la medida, más de 700 camiones permanecen varados sobre la Ruta 7, a la altura de la destilería, y también sobre sectores de la Ruta 40, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas.
Además, el Paso Internacional Paso Pehuenche, ubicado en la zona de Malargüe, también fue cerrado de manera preventiva para evitar riesgos ante el avance del temporal.
Recomendaciones para viajeros
Frente al panorama climático, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos hacia la alta montaña y postergar cualquier viaje programado, ya que los pronósticos anticipan que las nevadas continuarán durante el sábado y que el fin de semana seguirá con inestabilidad.
El panorama meteorológico también contempla precipitaciones para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informó un marcado cambio en las condiciones, con lluvias y lloviznas previstas, además de nevadas en sectores cordilleranos.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Para este sábado, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima cercana a los 14° en el Gran Mendoza, en un contexto de tiempo inestable.
En tanto, el domingo mostrará una mejora gradual, con nubosidad en disminución y ambiente frío, acompañado por heladas generalizadas y un leve ascenso de la temperatura máxima. El pronóstico también prevé presencia de nieblas y neblinas matinales, mientras que las condiciones tenderán a mejorar en la cordillera. La mínima será de -1° y la máxima alcanzará los 15°.
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