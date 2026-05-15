La Municipalidad de Santa Fe salió este jueves a fijar posición oficial tras el grave episodio ocurrido el miércoles en inmediaciones de Plaza del Soldado, donde un hombre que discutía con inspectores municipales durante un control de tránsito sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde permanece internado en estado delicado.
La Municipalidad dio su versión tras la descompensación de un conductor durante un control de tránsito
El gobierno local santafesino aseguró que los agentes actuaron de inmediato, que el procedimiento será auditado y expresó su acompañamiento a la familia del vecino, internado en grave estado en el Hospital José María Cullen.
El caso generó fuerte repercusión en la ciudad luego de que trascendiera que el vecino habría protagonizado un intercambio con agentes municipales en el marco de un operativo de rutina de control vehicular. El hecho ocurrió en una zona de intenso movimiento del microcentro santafesino y motivó la intervención de servicios de emergencia.
A través de un comunicado, el municipio expresó que “lamenta profundamente la situación de salud atravesada por el vecino” y aseguró acompañar “con respeto y sensibilidad a sus familiares”, al tiempo que manifestó deseos de pronta recuperación.
Lo que dice el Municipio
De acuerdo a la reconstrucción oficial, el conductor descendió del vehículo y mientras dialogaba con el personal actuante comenzó a sentirse mal. En ese contexto, la Municipalidad indicó que el inspector interviniente dejó constancia, en un informe elevado al Tribunal de Faltas, de que ofreció asistencia inmediata y permaneció en el lugar hasta la llegada del servicio de emergencias, que luego concretó el traslado al Hospital José María Cullen.
En el mismo comunicado, el Ejecutivo local sostuvo que se trató de “una situación médica inesperada y ajena al procedimiento de control en sí mismo”, y remarcó que los trabajadores municipales “se encontraban cumpliendo sus funciones”. Además, informó que el procedimiento está siendo auditado por las áreas correspondientes.
El episodio abrió el debate sobre los controles de tránsito y el accionar de los inspectores municipales en la ciudad de Santa Fe, especialmente en procedimientos vinculados al transporte y la circulación en zonas céntricas. Mientras tanto, desde la Municipalidad insistieron en que mantendrán el acompañamiento institucional ante la delicada situación de salud del vecino y defendieron el trabajo cotidiano de los agentes encargados del ordenamiento en la vía pública.