Eduardo Villanueva, de 47 años, permanece internado en estado crítico en el Hospital José María Cullen luego de sufrir una descompensación en plena vía pública tras un tenso cruce con inspectores municipales de tránsito ocurrido el miércoles por la mañana en pleno centro de la ciudad de Santa Fe.
Discutió con inspectores municipales, se descompensó y terminó internado en estado crítico
La esposa del hombre asegura que los inspectores causaron todo al acusar falsamente a su marido de tener un carnet de conductor vencido. También que no lo asistieron y abandonaron el lugar.
Mientras avanza la investigación judicial y administrativa sobre el procedimiento, Gisela —esposa del hombre— brindó a El Litoral un duro testimonio en el que cuestionó el accionar de los agentes y denunció presunto abandono de persona.
“Les dijo que le dolía el pecho y no le creyeron”
Según relató la mujer, todo comenzó cuando Eduardo circulaba solo en automóvil por la zona de Mendoza y San Jerónimo y fue detenido por dos inspectores de Control municipal para una verificación de documentación.
Siempre de acuerdo al relato de Gisela, el conflicto se originó cuando uno de los agentes le indicó que su licencia de conducir estaba vencida. Sin embargo, la familia sostiene que el carnet tenía vigencia hasta 2029.
“Entraron en una discusión verbal porque él les decía que el carnet no estaba vencido”, contó la mujer. En medio de esa situación, Villanueva comenzó a sentirse mal.
“Él les manifestó que estaba descompuesto, que le dolía el pecho y que le faltaba el aire”, aseguró. Poco después alcanzó a llamar por teléfono a su esposa para pedir ayuda. “Me dijo que fuera urgente porque se estaba quedando sin aire”, recordó.
Dramático momento en la vereda
Cuando Gisela llegó al lugar, encontró a su marido tendido sobre la vereda mientras le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
“Cuando llegué ya le estaban haciendo RCP. Estaba tirado en la vereda”, dijo. Según afirmó, la ambulancia fue convocada por un vendedor ambulante que se encontraba en la zona y no por los inspectores involucrados en el procedimiento.
La mujer sostuvo además que los agentes municipales “se fueron del lugar” antes de su llegada y cuestionó con dureza su comportamiento. “Nadie me ofreció ayuda. Nadie se quedó con él. Lo abandonaron completamente”, expresó.
Villanueva fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde ingresó —según relató su esposa— sin signos vitales y debió ser estabilizado por los médicos.
Actualmente permanece internado en la unidad coronaria, sedado y con asistencia mecánica. “Está entubado y en estado crítico”, indicó Gisela, quien agregó que los médicos le explicaron que el cuadro sería compatible con “un infarto provocado por una emoción violenta”.
Denuncia y reclamo
Tras el episodio, la mujer radicó una denuncia policial y anticipó que también llevará el caso ante la Fiscalía. “Primero denuncié el mal procedimiento laboral. Quise pedir los datos del inspector y no me los quisieron dar”, sostuvo.
En ese sentido, afirmó que varios ocasionales testigos del hecho se mostraron indignados por la situación y accedieron a aportar su testimonio.
Mientras tanto, la familia permanece a la espera de la evolución médica del paciente. “Tenemos cuatro hijos y un nieto. Hoy yo soy el sostén de la familia”, dijo la mujer visiblemente afectada.
Por el momento, desde el municipio no se difundió una versión oficial sobre lo ocurrido ni sobre el accionar de los inspectores involucrados.