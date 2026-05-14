El niño de 9 años que el martes por la tarde sufrió una gravísima caída desde un camión recolector de residuos en Santo Tomé continúa internado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, donde permanece con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado.
Sigue en estado crítico el niño que cayó de un camión recolector en Santo Tomé
El nuevo parte médico confirmó hemorragia intracerebral y hematoma subdural. Permanece en terapia intensiva. El paciente de 9 años continúa con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.
El nuevo parte médico difundido este jueves indicó que, al cumplirse las primeras 48 horas de internación, nuevos estudios por imágenes confirmaron lesiones intracraneales de extrema consideración.
Según detallaron fuentes del nosocomio, el menor presenta “hemorragia intracerebral en el área frontal y hematoma subdural occipital”, cuadro que continúa siendo monitoreado de manera permanente por el servicio de Neurocirugía.
El paciente permanece bajo cuidados intensivos desde la tarde del martes, cuando ingresó de urgencia tras precipitarse desde un camión recolector perteneciente al servicio municipal de Santo Tomé. El episodio ocurrió en la intersección de Sarmiento y Mosconi y es investigado judicialmente bajo la calificación provisoria de “lesiones culposas graves”.
De acuerdo con las actuaciones policiales y testimonios recabados en el lugar, el menor viajaba sujetado a la parte trasera del vehículo junto a otro niño. Por causas que aún se intentan establecer, perdió la estabilidad y cayó violentamente sobre el pavimento, impactando la cabeza contra el asfalto.
Cuando personal del Comando Radioeléctrico arribó a la escena encontró al niño inconsciente y siendo asistido por vecinos y ocasionales transeúntes. Poco después fue trasladado por una unidad del Sies 107 hacia el Hospital de Niños de Santa Fe, donde inicialmente se le diagnosticó una fractura occipital severa.
Cuadro neurológico delicado
Las nuevas complicaciones detectadas mediante tomografía profundizaron la preocupación médica en torno a la evolución clínica del menor. El parte oficial señala que el paciente continúa conectado a asistencia respiratoria mecánica y bajo estricto seguimiento neurológico.
Voceros sanitarios explicaron que las próximas horas resultarán determinantes para evaluar la respuesta del organismo frente al traumatismo craneal y las lesiones intracerebrales constatadas.
Investigación abierta
Mientras tanto, la investigación judicial intenta reconstruir con precisión la secuencia del accidente y establecer eventuales responsabilidades en torno al traslado irregular de menores en la parte posterior del vehículo recolector.
La causa permanece en manos de la Fiscalía competente, mientras familiares, vecinos y allegados siguen con profunda preocupación la evolución del niño.