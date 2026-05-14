La rotura del vidrio de la puerta de ingreso de una heladería céntrica movilizó durante la madrugada del jueves a efectivos policiales, luego de que vecinos advirtieran movimientos sospechosos y escucharan la activación de una alarma. Todo ocurrió cerca de las 2 en la intersección de avenida Freyre y Gobernador Crespo, donde funciona el local comercial “Yampi”, situado sobre la ochava suroeste.
Destrozos y fuga en una heladería céntrica en Santa Fe
El ataque ocurrió en la heladería Yampi, en avenida Freyre y Gobernador Crespo. Vecinos escucharon gritos y luego observaron a dos hombres dañando el ingreso del comercio.
De acuerdo con las actuaciones labradas por personal del Comando Radioeléctrico (C.R.E.), al arribar al lugar los uniformados fueron entrevistados por una joven vecina de la zona, quien relató haber escuchado voces en tono elevado provenientes de la calle.
Gritos en la calle y fuga
Según su testimonio, al asomarse por la ventana observó a dos hombres frente al comercio. En ese momento —siempre de acuerdo a su versión— uno de ellos rompió el vidrio de la puerta de ingreso del local. Instantes después ambos escaparon en distintas direcciones: uno por avenida Freyre hacia el sur y el otro por Gobernador Crespo hacia el oeste.
La testigo indicó además que durante la secuencia escuchó una alarma activada, aunque no pudo precisar si pertenecía al comercio vandalizado.
Custodia y daños a determinar
Fuentes policiales señalaron que, al momento de la intervención, no fue posible ubicar a propietarios ni responsables del local comercial. Tampoco se pudo establecer de inmediato si el ataque derivó en el robo de mercadería u otros elementos.
Ante esa situación, los agentes permanecieron resguardando el lugar hasta la llegada de personal de la dependencia con jurisdicción o de algún referente del comercio, a fin de formalizar las actuaciones correspondientes.
La causa fue iniciada de oficio y caratulada provisoriamente como “Daño”, mientras se procura identificar a los autores del hecho mediante testimonios y eventuales registros de cámaras de seguridad de la zona.