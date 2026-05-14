Un patrullaje preventivo realizado durante la madrugada en barrio Siete Jefes, derivó en el hallazgo de dos kayaks abandonados en la vía pública, elementos cuyo origen aún no pudo ser establecido (sospechan son producto de un robo) y que quedaron secuestrados por orden policial.
En barrio Siete Jefes: dos kayaks abandonados en la calle y sospechas de un robo
El hallazgo ocurrió en inmediaciones de Laprida al 4200 durante la madrugada del jueves. La policía no descarta que los elementos estén vinculados a un hecho delictivo.
El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico (C.R.E.) de la Unidad Regional I, luego de un aviso ingresado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre una tentativa de robo en inmediaciones de Grand Bourg al 4100.
En la vía pública
Según consta en las actuaciones, el llamado fue recibido alrededor de las 3.02 y los uniformados acudieron de inmediato al lugar indicado. Sin embargo, al arribar no encontraron personas ni situaciones compatibles con el hecho denunciado.
Ante ello, los agentes iniciaron un patrullaje por la zona. Fue así que, al recorrer Laprida al 4200 en sentido norte-sur, sobre la vereda este, advirtieron la presencia de dos kayaks junto a dos remos de color negro y naranja abandonados en la vía pública.
No hay denuncia
Fuentes policiales señalaron que no se hallaron personas en las inmediaciones que pudieran acreditar propiedad o explicar la presencia de los elementos. Tampoco se registraron denuncias inmediatas vinculadas al hallazgo.
Por disposición policial, los kayaks y los remos fueron trasladados en calidad de secuestro preventivo a la Comisaría 3ra., donde quedaron a resguardo mientras se intenta establecer procedencia y titularidad.
La causa fue caratulada provisoriamente como “Hallazgo de elementos de probable origen ilícito”, quedando la investigación abierta.