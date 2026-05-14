La Policía de Neuquén activó el protocolo Alerta Nati para intensificar la búsqueda de Romina Tiziana Tobares, una adolescente de 12 años que permanece desaparecida desde la noche del martes 12 de mayo.
Activaron el Alerta Nati por la desaparición de una menor de 12 años en Neuquén
Romina Tiziana Tobares fue vista por última vez en el Hogar Lago Espejo y la Justicia pidió colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan encontrarla.
La menor fue vista por última vez en el Hogar Lago Espejo, ubicado en la ciudad de Neuquén capital, y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.
Cómo es la adolescente buscada
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Romina mide aproximadamente 1.55 metros, tiene tez morena, cabello largo y ondulado, ojos marrones y contextura delgada.
Al momento de su desaparición llevaba puesta una campera deportiva negra, pantalón azul y zapatillas blancas.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios, mientras efectivos policiales continúan con las tareas de búsqueda para intentar localizar a la adolescente lo antes posible. Desde las fuerzas de seguridad solicitaron a la comunidad aportar cualquier dato que pueda resultar útil para encontrar a la menor.
Qué es el sistema Alerta Nati
El sistema Alerta Nati, establecido por la Ley 2705 en Neuquén, es un protocolo de emergencia destinado a la búsqueda inmediata de menores de 18 años desaparecidos.
La herramienta permite activar mecanismos de difusión rápida y coordinación entre distintas áreas para agilizar la localización de niños y adolescentes.
Ante cualquier información sobre Romina Tiziana Tobares, las autoridades pidieron comunicarse con la Comisaría 7ma.