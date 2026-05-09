El caso por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años hallado sano en Corrientes, sumó un nuevo avance judicial este viernes luego de que la Justicia dictara la prisión preventiva para su padre, Josías Santos Regis, conocido como “El Brasilero”.
Dictaron prisión preventiva para el padre de Nahuá Santos Riquelme en Corrientes
El juez de Esquina ordenó la detención de "El Brasilero", acusado de intento de homicidio y supresión de identidad, tras la desaparición de su hijo.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Esquina tras un pedido formulado por la fiscalía durante la audiencia de coerción.
Prisión preventiva
Según trascendió, el juez Jorge Gustavo Vallejos resolvió que el acusado permanezca detenido en la Comisaría Segunda hasta el inicio del juicio. Regis enfrenta cargos por “homicidio agravado en grado de tentativa y supresión de menores en concurso real”.
La investigación sostiene que el hombre habría escapado junto a su hijo luego de protagonizar un violento episodio ocurrido el domingo por la noche.
La desaparición y el hallazgo
El caso generó una intensa búsqueda bajo el sistema Alerta Sofía, con operativos desplegados en distintas localidades de Corrientes y participación de varias fuerzas de seguridad.
Tras dos días de incertidumbre, el menor fue encontrado el martes junto a su padre en el paraje El Duraznillo, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya.
En el lugar, los efectivos detuvieron a “El Brasilero”, quien ya era señalado por la familia materna como principal sospechoso en la desaparición del niño.
El episodio que originó la causa
De acuerdo con la investigación, el conflicto comenzó el domingo por la noche en una vivienda del barrio Manzini, donde Regis habría protagonizado un episodio violento que derivó en un tiroteo.
En ese contexto, un vecino resultó herido de bala y posteriormente el acusado habría escapado junto al menor, lo que activó el operativo de búsqueda y la intervención judicial.
Otra causa vinculada
En paralelo, la Justicia abrió un tercer expediente contra el abogado José Codazzi, quien habría tenido participación en la huida del acusado junto a su hijo.
La causa continúa en etapa investigativa mientras avanzan las actuaciones judiciales y la recolección de pruebas.
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