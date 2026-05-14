Un joven de 19 años fue asesinado a tiros en la noche del martes 13 de mayo a pocos metros de su vivienda, ubicada al este de Villa Gobernador Gálvez. Es el segundo crimen que se registra en el mes de mayo en el departamento Rosario.
Mataron a tiros a un joven en Villa Gobernador Gálvez
La víctima, de 19 años, fue atacada en un pasillo, al este de esa ciudad. Es el segundo crimen que se registra en el mes de mayo en el departamento Rosario.
El homicidio se registró poco después de las 21 en un pasillo ubicado sobre calle Espora al 100 bis. Hasta ese lugar fue personal policial luego de recibir al menos un llamado al 911 en el que se indicaba que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida.
A los pocos minutos llegó hasta la zona personal policial y médico, que encontró a la víctima, identificada como Josué A., tirada en el pasillo, con varias heridas de arma de fuego a la altura del pecho, sin vida. Cerca del cuerpo había varias vainas servidas de distinto calibre, que fueron enviadas a peritar, y también varias prendas de vestir.
Por orden de la Fiscalía de Homicidios, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para ser sometido a autopsia.
Es el segundo crimen que se registra en el mes de mayo y el número 32 en lo que va del año en el departamento Rosario (dos de ellos en Villa Gobernador Gálvez).