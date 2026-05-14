Como parte de la continuidad de las investigaciones tras la interceptación de una aeronave con cargamento narco, la Gendarmería Nacional llevó adelante seis allanamientos en las localidades de Roldán, Melincué, Miguel Torres.
Allanaron viviendas en Melincué y Miguel Torres tras la caída de la avioneta narco en Villa Eloísa
Gendarmería Nacional realizó seis operativos en el sur provincial como parte de la investigación que permitió incautar más de 321 kilos de cocaína y desarticular una red de vuelos clandestinos vinculados a la organización de Brian Bilbao.
Estos operativos permitieron recolectar elementos claves que vinculan a estas zonas con la logística de una estructura criminal dedicada al contrabando de estupefacientes mediante vuelos ilegales.
En los domicilios registrados en Roldán, Melincué y Miguel Torres , los efectivos de seguridad lograron secuestrar un importante arsenal y material de fraccionamiento: un fusil Remington calibre 30.06 , cargadores, municiones calibre 9 milímetros, una máquina contadora de billetes , una balanza de precisión y envoltorios que contenían presunta cocaína.
Además, se incautó documentación de interés y teléfonos celulares que serán peritados por la justicia.
En las últimas horas, la Justicia Federal de Rosario emitió una orden de captura contra dos hermanos señalados como sospechosos de integrar la organización detrás del cargamento.
Se trata de Santiago Emanuel Borras y Juan Cruz Borras, quienes son investigados por la Procunar por su presunta participación en maniobras vinculadas al ingreso de droga desde Bolivia. Ambos fueron buscados durante la madrugada de este miércoles en una serie de allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en domicilios de Roldán y Melincué, aunque no lograron ser ubicados.
El operativo principal en Villa Eloísa
Estos allanamientos fueron la derivación directa del golpe al narcotráfico ocurrido en la zona rural de Villa Eloísa , donde se interceptó un Cessna 210 Centurión con la matrícula adulterada (figuraba como LV-OCO sobre la original CP-3435).
En el interior de la aeronave se encontraron 300 paquetes de cocaína con un peso total de 321 kilos 221 gramos, además de dispositivos de comunicación satelital y una antena Starlink.
La investigación, impulsada por el PROCUNAR y la Unidad Fiscal Rosario, vincula este cargamento con la organización de Brian Bilbao , quien ya había sido detenido en 2025 tras un hallazgo similar en Arequito.
Los investigadores lograron llegar al campo en Villa Eloísa mediante tareas de inteligencia y el uso de tecnología de rastreo satelital en vehículos sospechosos que se desplazaban desde Roldán.
Persecución y violencia
Durante el operativo en el campo, los delincuentes intentaron fugarse en tres vehículos, efectuando detonaciones y quemando dos camionetas Fiat Strada para borrar evidencias. En medio de la huida, un cabo de Gendarmería resultó gravemente herido al ser embestido por uno de los rodados, sufriendo una fractura de base de cráneo, aunque actualmente se encuentra fuera de peligro.
Como saldo de las actuaciones judiciales encabezadas por el Juez Federal Eduardo Rodríguez Da Cruz, se logró la detención de dos ciudadanos de nacionalidad boliviana , identificados como el piloto y el copiloto de la narco-avioneta.
Los elementos hallados en los allanamientos posteriores en Roldán, Melincué y Miguel Torres refuerzan la hipótesis de una red regional con una sólida infraestructura de y dinero para sostener el tráfico aéreo en la provincia.