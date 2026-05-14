Buscan a dos hermanos de Roldán

Allanaron viviendas en Melincué y Miguel Torres tras la caída de la avioneta narco en Villa Eloísa

Gendarmería Nacional realizó seis operativos en el sur provincial como parte de la investigación que permitió incautar más de 321 kilos de cocaína y desarticular una red de vuelos clandestinos vinculados a la organización de Brian Bilbao.