Este martes por la tarde fue hallada una avioneta en la localidad de Villa Eloísa, en el departamento Iriondo de Santa Fe. Según los primeros datos, un vehículo de apoyo habría mantenido un enfrentamiento con personal de seguridad. Aparentemente, un efectivo de Gendarmería Nacional resultó herido tras un enfrentamiento armado con una banda que brindaba apoyo logístico a un narcovuelo.
Secuestran una avioneta narco en Villa Eloísa: un gendarme herido
Ocurrió en la zona rural de ese distrito del departamento Iriondo. El efectivo en cuestión fuetrasladado de urgencia a un centro asistencial de Cañada de Gómez. Hallaron dos vehículosquemados y se busca a un tercero.
Por estas horas, se está desarrollando un importante operativo en toda la zona. Asimismo, hallaron dos vehículos incendiados en RP15 camino a la localidad de Armstrong.
Las autoridades de seguridad emitieron un pedido de captura y solicitaron la colaboración de toda la policía de la región. (incluyendo Cañada de Gómez y zonas aledañas) para dar con los vehículos involucrados. Se advirtió que los rodados podrían tener impactos de proyectiles o cristales rotos producto de la balacera.
Por otra parte, continúa la búsqueda de un Volkswagen Gol Trend que tendría impactos de arma de fuego y en el que escaparían varios hombres.
A raíz de esto, se montó un amplio operativo en toda la región llegando también a Armstrong, Tortugas, Bustinza y Cruz Alta.