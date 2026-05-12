En el sur santafesino

Secuestran una avioneta narco en Villa Eloísa: un gendarme herido

Ocurrió en la zona rural de ese distrito del departamento Iriondo. El efectivo en cuestión fuetrasladado de urgencia a un centro asistencial de Cañada de Gómez. Hallaron dos vehículosquemados y se busca a un tercero.