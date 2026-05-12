Un control de rutina sobre un colectivo de larga distancia terminó con uno de los mayores secuestros de droga del año en el norte santafesino. Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron más de 67 kilos de cocaína y pasta base que eran transportados en un ómnibus proveniente de la ciudad salteña de Orán (Salta) y con destino final en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Incautan 20 asaderas con pasta base y 47 kilos de cocaína en un micro proveniente de Bolivia
Efectivos de Gendarmería Nacional descubrieron sendos cargamentos en la bodega de un micro de larga distancia que se dirigía a Buenos Aires. Una mujer boliviana quedó detenida. Además, demoraron a tres ciudadanos chinos sin documentos.
El operativo fue realizado por personal de la Sección Seguridad Vial “Ceres”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, en la intersección de las rutas provinciales 2 y 17, en el departamento 9 de Julio. Allí los uniformados detuvieron la marcha del micro para efectuar una inspección preventiva sobre la bodega y el equipaje transportado.
Según informó oficialmente la fuerza federal, el primer hallazgo surgió a partir de tres cajas de cartón que despedían un fuerte olor a pintura. Además, no tenían remitente ni destinatario, situación que despertó sospechas entre los gendarmes.
Al abrirlas en presencia de testigos encontraron 20 asaderas negras de chapa enlozada. Sin embargo, debajo del embalaje comercial descubrieron placas ocultas envueltas en papel aluminio y aplastadas dentro de las estructuras metálicas.
Las pruebas de narcotest realizadas posteriormente por personal de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron que se trataba de cocaína en estado de pasta base. El cargamento alcanzó un peso total de 20 kilos y 15 gramos.
Una pasajera nerviosa
Mientras continuaban las inspecciones dentro del mismo colectivo, los uniformados detectaron el marcado nerviosismo de una pasajera de nacionalidad boliviana. La situación derivó en una requisa sobre la mercadería que transportaba.
Entre mantas y otros elementos hallaron 44 paquetes rectangulares envueltos con cinta verde. Las pruebas químicas realizadas en el lugar arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 47 kilos y 120 gramos.
Por disposición del Juzgado Federal de Rafaela, la mujer quedó detenida y se ordenó el secuestro tanto de la droga hallada en su poder como de la encomienda con pasta base, cuyo propietario no pudo ser identificado.
Intervención de Migraciones
En paralelo, Gendarmería constató que en el micro viajaban tres ciudadanos chinos que no contaban con la documentación respaldatoria de ingreso al país. Ante esa situación tomó intervención la Fiscalía Federal de Rafaela, que dio aviso a la Dirección Nacional de Migraciones para avanzar con las actuaciones correspondientes.
El doble hallazgo volvió a poner en foco el uso de micros de larga distancia y encomiendas como modalidad para el transporte de estupefacientes desde el norte argentino hacia grandes centros urbanos del país.