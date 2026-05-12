Control vial en Ceres

Incautan 20 asaderas con pasta base y 47 kilos de cocaína en un micro proveniente de Bolivia

Efectivos de Gendarmería Nacional descubrieron sendos cargamentos en la bodega de un micro de larga distancia que se dirigía a Buenos Aires. Una mujer boliviana quedó detenida. Además, demoraron a tres ciudadanos chinos sin documentos.