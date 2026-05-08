En el sur provincial

Detuvieron a dos hombres con cocaína en la terminal de ómnibus de Venado Tuerto

El procedimiento se concretó luego de una investigación iniciada a partir de información aportada de manera reservada al fiscal regional Mauricio Clavero. A partir de esos datos, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Iván Raposo, ordenó tareas investigativas y un operativo de vigilancia discreta en la estación terminal.