Dos hombres oriundos de Rufino fueron aprehendidos durante un operativo realizado en la terminal de ómnibus de Venado Tuerto por personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.
Detuvieron a dos hombres con cocaína en la terminal de ómnibus de Venado Tuerto
El procedimiento se concretó luego de una investigación iniciada a partir de información aportada de manera reservada al fiscal regional Mauricio Clavero. A partir de esos datos, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Iván Raposo, ordenó tareas investigativas y un operativo de vigilancia discreta en la estación terminal.
El procedimiento se concretó luego de una investigación iniciada a partir de información aportada de manera reservada al fiscal regional Mauricio Clavero. A partir de esos datos, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Iván Raposo, ordenó tareas investigativas y un operativo de vigilancia discreta en la estación terminal.
Según indicaron fuentes oficiales, los sospechosos viajaban en un colectivo de línea proveniente de Rosario con destino final en Rufino y serían investigados por presunto transporte de estupefacientes con fines de comercialización y distribución.
El operativo y el hallazgo de la droga
El procedimiento se desarrolló al momento en que el micro arribó a la terminal venadense. Allí, efectivos de la División Microtráfico identificaron a los dos pasajeros señalados en la investigación y realizaron una requisa dentro de la unidad con autorización judicial.
Durante la inspección, los agentes hallaron un envoltorio oculto entre las butacas que ocupaban ambos sospechosos.
Posteriormente, las pruebas de campo practicadas sobre la sustancia secuestrada arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.
De acuerdo con la información oficial, durante el operativo se incautaron 44,7 gramos de cocaína, un teléfono celular Samsung, una mochila azul y 550 pesos en efectivo.
Todos los elementos quedaron secuestrados y fueron incorporados como evidencia en la causa judicial.
Los detenidos
Los aprehendidos fueron identificados como Federico Damián M., de 21 años, y Ricardo Ezequiel R., de 30, ambos domiciliados en Rufino.
Inicialmente quedaron detenidos por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.
La causa pasó a la Justicia Federal
Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que, debido a que la maniobra investigada encuadra en el delito de transporte de estupefacientes, la causa pasó a la órbita federal por razones de competencia.
En consecuencia, las actuaciones fueron remitidas a la Justicia Federal y la investigación continuará bajo la intervención de la fiscal federal Daniela Ghiorzi, quien determinará las próximas medidas judiciales.