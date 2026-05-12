El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este martes a una mujer y a su hija por tenencia de estupefacientes, en el marco de una causa iniciada hace casi cinco años a partir de una investigación por presunta venta de drogas en la ciudad de Recreo.
Madre e hija condenadas por un kiosco de drogas en Recreo
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en el marco de un juicio abreviado. Las acusadas recibieron penas condicionales tras una investigación iniciada en 2020 por presunta venta de estupefacientes.
La sentencia fue dictada por el juez de cámara Luciano Lauría, quien hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal auxiliar Guillermo Gschwind, las imputadas y la defensora pública oficial Mariana Rivero y Hornos.
Las condenadas son Brisa Luciana Palavecino, de 23 años, y su madre Mercedes Lucrecia Da Silva, de 47. La primera tiene domicilio en barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe, mientras que Da Silva reside sobre calle Santa Fe al 200 de la ciudad de Recreo, inmueble donde se desarrolló la investigación.
La causa se originó el 26 de noviembre de 2020, cuando la Brigada Operativa Antinarcóticos I informó sobre una presunta actividad de comercialización de estupefacientes en una vivienda ubicada en calle Santa Fe al 250 de Recreo.
A partir de esa denuncia se inició una investigación en la Fiscalía Federal Nº 1, que derivó en un allanamiento realizado el 12 de agosto de 2021. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron alrededor de 32 gramos de cocaína distribuidos en 36 envoltorios de papel glasé, además de un envoltorio con marihuana, seis teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.
El operativo y las detenciones
Según reconstruyó el tribunal en la sentencia, Palavecino salió de la vivienda aquella tarde a bordo de una motocicleta y fue interceptada por personal policial antes de regresar al domicilio para presenciar el allanamiento. Su madre, en tanto, fue hallada dentro de la casa al momento del ingreso de los agentes.
Tras el procedimiento, ambas mujeres fueron procesadas el 19 de agosto de 2021 como coautoras del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, aunque recuperaron la libertad. Meses más tarde, el fiscal federal requirió la elevación a juicio bajo la misma calificación legal.
En los fundamentos del fallo, el magistrado sostuvo que si bien el allanamiento fue producto de una pesquisa previa vinculada a una presunta actividad de narcomenudeo, la cantidad de droga secuestrada, la ausencia de intervenciones telefónicas y la falta de “indicios graves, serios y concordantes” impedían concluir que las acusadas vendían estupefacientes.
Así fue planteado en el escrito del acuerdo abreviado, donde fiscalía y defensa coincidieron en la recalificación del hecho, por lo que terminaron condenadas por el delito de tenencia de estupefacientes.
Reglas de conducta
Da Silva recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, mientras que Palavecino fue condenada también a dos años de prisión condicional.
Sin embargo, en el caso de la joven se dispuso la unificación de pena con una condena anterior dictada el 31 de enero de 2025 por el Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe, que la había sentenciado a tres años de prisión condicional por tenencia ilegítima de arma de guerra. A raíz de ello, el tribunal fijó para Palavecino una pena única de tres años de prisión en suspenso.
Además, ambas deberán cumplir reglas de conducta durante el plazo fijado por la sentencia: establecer residencia dentro de la jurisdicción del tribunal, someterse al control del Patronato y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.
La resolución también ordenó la destrucción de la droga secuestrada en un acto público cuya fecha será establecida próximamente.