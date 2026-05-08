Reincidencia y microtráfico

Estaba en libertad condicional por un homicidio y cayó en Recreo con cientos de dosis de cocaína

Cumplía condena por un asesinato cometido en Rafaela cuando fue sorprendido en su casa por la PDI con más de 300 envoltorios de droga y una pistola 9 mm lista para disparar.