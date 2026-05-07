El Subjefe de la Comisaría 8va de ciudad de Santa Fe fue imputado este jueves en el marco de la investigación por exacciones ilegales que ya tiene a dos uniformados condenados.
Imputaron por una extorsión al Subjefe de la Comisaría 8va de Santa Fe
Se trata de Roque Oscar Romero, el tercer implicado en la maniobra delictiva por la cual ya fueron condenados otros dos uniformados. Tras la audiencia, fue reconocido por la víctima en una rueda de personas.
Roque Oscar Romero asistió a la audiencia de atribución delictiva realizada este jueves por la mañana en los tribunales locales, y luego participó de una rueda de reconocimiento de personas, en la que la víctima lo señaló como uno de los policías que lo extorsionaron. El Subjefe fue señalado como el tercer efectivo que exigió dinero a un joven a cambio de no detenerlo y devolverle su motocicleta.
La investigación está en manos del fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, quien imputó a Romero ante el juez penal Nicolás Falkenberg y solicitó audiencia de medidas cautelares, la cual fue fijada para el viernes. Mientras la fiscalía pedirá la prisión preventiva, la defensora pública Magalí Mazza intentará que el uniformado recupere la libertad.
Por un millón de pesos
Durante la audiencia, la fiscalía detalló que la atribución delictiva a Romero es similar a la de sus cómplices ya sentenciados -Germán Luis Noval y Patricio Emanuel Piacenza-, con una distinción clave en la etapa final del plan criminal.
La participación de Romero, según se pudo reconstruir en la investigación, comenzó desde el momento en que la víctima se acercó a la sede policial preocupada por el destino de su vehículo. El Subjefe habría formado parte de la etapa inicial de intimidación, en la cual se le hizo creer al joven que podría terminar preso por 15 años si no accedía a las demandas de los uniformados.
Tiempo atrás, la víctima había entregado su motocicleta a un tercero como parte del pago de una deuda. El viernes 24 de abril se enteró de que el vehículo había sido utilizado para cometer un robo, y decidió acercarse a la sede policial ubicada en General Paz al 7300 para explicar lo sucedido.
Fue entonces cuando uno de los uniformados le recomendó hacer una denuncia falsa, indicando que el vehículo le había sido sustraído, para desligarse del ilícito. Le hicieron firmar un papel, y luego los tres policías se dirigieron a Sauce Viejo para recuperar la moto.
Más tarde, le exigieron al joven la entrega de un millón de pesos a cambio de devolverle el vehículo y no arrestarlo por haber radicado una denuncia falsa, lo que constituye un delito. "Le dijeron que lo iban a meter preso por quince años", detalló el fiscal.
Entrega controlada
Ante la extorsión, la víctima decidió recurrir a Asuntos Internos. Se organizó una “entrega controlada” de dinero al interior de la Comisaría 8va que llevó a la detención de Noval y Piacenza.
Ambos efectivos aceptaron su responsabilidad en un juicio de procedimiento abreviado, donde fueron sentenciados a 3 años de prisión de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de "exacciones ilegales".
Mientras que ellos fueron atrapados con los billetes marcados, Romero había logrado esquivar a la Justicia inicialmente, debido a que no se encontraba de servicio el día del operativo.
No obstante, la investigación continuó y permitió identificar al Subjefe como el tercer policía involucrado en el hecho. Fue imputado, y tras el reconocimiento positivo de la víctima, su situación procesal se definirá el viernes.