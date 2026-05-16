La tarde de este sábado en Módena se ha tornado sombría tras conocerse nuevos detalles del ataque que conmociona a la región de Emilia-Romaña. Lo que inicialmente se reportó como un accidente vial, ha cobrado la entidad de un acto criminal de extrema gravedad.
Atropello masivo en Módena: hay ocho heridos de gravedad y el atacante sigue prófugo
Con el correr de las horas, las autoridades sanitarias italianas precisaron el saldo del violento episodio ocurrido este sábado. El victimario, que tras el atropello masivo hirió a otra persona con un arma blanca, sigue siendo intensamente buscado por la policía en toda la región de Emilia-Romaña.
Según las últimas actualizaciones de las autoridades locales y servicios de emergencia, el número de víctimas se estabilizó en ocho, pero la preocupación crece debido a que varios de los heridos presentan cuadros de salud "muy graves", luchando por su vida en los hospitales de la zona.
El episodio ocurrió en una de las áreas más concurridas de la ciudad, donde un hombre al volante de un automóvil embistió a una multitud antes de emprender una huida que sumó un nuevo capítulo de violencia: el apuñalamiento de un transeúnte que se cruzó en su camino.
Cuadros críticos y atención de emergencia
La magnitud del impacto dejó escenas desgarradoras sobre el asfalto. Según consignan fuentes sanitarias citadas por medios internacionales, la prioridad absoluta ha sido la estabilización de los pacientes más comprometidos. 'Hay varios heridos de gravedad que fueron trasladados de urgencia; el pronóstico es reservado para al menos tres de ellos', indicaron fuentes vinculadas al operativo de rescate en diálogo con este medio.
El despliegue de helicópteros sanitarios y ambulancias transformó el centro de Módena en una zona de clasificación de heridos (triage), mientras los testigos, aún en estado de shock, intentaban comprender la secuencia de lo ocurrido. La violencia del atropello masivo no dio tiempo de reacción a las víctimas, quienes se encontraban disfrutando de un sábado de sol en una ciudad que respira historia y cultura en cada esquina.
La reconstrucción del raid delictivo
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el conductor no solo utilizó su vehículo como un arma contra la multitud, sino que demostró una determinación criminal al descender del mismo tras quedar inmovilizado. En su intento de fuga a pie, esgrimió un arma blanca con la que hirió a una octava persona, sumando más sangre a una jornada ya de por sí trágica.
'La policía ha cerrado los accesos principales y se está realizando un rastreo minucioso con apoyo de unidades caninas y drones', explicaron voceros de la seguridad italiana. Hasta el momento, el sospechoso no ha sido capturado, lo que ha llevado a las autoridades a pedir a la población que evite las zonas de búsqueda y mantenga la cautela.