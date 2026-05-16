Tragedia en Italia

Atropello masivo en Módena: hay ocho heridos de gravedad y el atacante sigue prófugo

Con el correr de las horas, las autoridades sanitarias italianas precisaron el saldo del violento episodio ocurrido este sábado. El victimario, que tras el atropello masivo hirió a otra persona con un arma blanca, sigue siendo intensamente buscado por la policía en toda la región de Emilia-Romaña.