Un violento episodio conmocionó este sábado a la ciudad italiana de Módena, en el norte del país, cuando un conductor embistió con su automóvil a varias personas en pleno centro urbano y luego atacó con un cuchillo a un hombre durante su fuga. El agresor fue detenido minutos después por la policía.
Horror en Italia: atropelló a una decena de personas y apuñaló a un hombre al intentar escapar
El violento ataque en Módena dejó siete heridos, dos de gravedad. El agresor, un hombre de 31 años, fue capturado tras ser reducido por vecinos. Se investiga.
El hecho ocurrió sobre la tradicional Vía Emilia, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Según reportaron medios locales, el hombre conducía un Citroën C3 a gran velocidad cuando subió a la vereda y atropelló a peatones que caminaban por la zona.
De acuerdo con las primeras informaciones, al menos siete personas resultaron heridas y dos permanecen en grave estado. Entre los casos más delicados se encuentra el de una mujer que sufrió lesiones severas en sus piernas y fue trasladada de urgencia a un hospital de Bolonia.
Escapó a pie y atacó con un cuchillo
Tras impactar contra el escaparate de un comercio, el conductor abandonó el vehículo e intentó huir corriendo por las calles del centro. En ese momento, un hombre que había intentado detenerlo fue apuñalado por el agresor.
Testigos indicaron que varios ciudadanos persiguieron al sospechoso y lograron reducirlo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad. La rápida intervención permitió que el atacante fuera arrestado en el lugar.
El detenido es un ciudadano italiano de 31 años, oriundo de la ciudad de Seriate, en la provincia de Bérgamo. Según las autoridades, no contaba con antecedentes penales y actualmente permanece bajo interrogatorio mientras avanza la investigación.
Investigan si fue un atentado
El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, expresó su conmoción por lo sucedido y destacó el accionar de los vecinos que colaboraron para detener al conductor.
Por el momento, las autoridades italianas no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque, incluida la posibilidad de que se trate de un atentado. La policía trabaja sobre registros de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos para reconstruir la secuencia completa del hecho.