Un cuadro robado a un coleccionista de arte judío por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial ha sido encontrado en la casa de los descendientes de un conocido colaborador holandés de las SS, según ha declarado un investigador de arte.
Hallaron un retrato de Toon Kelder saqueado por los nazis en Países Bajos
Se trata de «Retrato de una joven», que muestra a una niña con un vestido blanco de mangas negras sosteniendo un ramo de flores rojas. Estaba en la casa de los descendientes de Hendrik Seyffardt, un líder holandés de las SS.
Según Arthur Brand, se cree que el retrato de una joven, del artista holandés Toon Kelder, estuvo colgado durante décadas en la casa de la familia de Hendrik Seyffardt. Añadió que posteriormente la obra había sido entregada a su equipo.
El cuadro pertenecía a un marchante de arte judío que murió huyendo de la invasión nazi de los Países Bajos, dejando una colección de más de 1.000 pinturas.
El caso llegó a conocimiento de Brand gracias a un hombre que le dijo ser descendiente de Seyffardt y que se mostró "disgustado" al saber que su familia había conservado la obra de arte durante años.
Seyffardt fue un general holandés que comandó una unidad de voluntarios de las Waffen-SS en el frente oriental antes de ser asesinado por combatientes de la resistencia en 1943.
Poco después de enterarse de que era pariente del colaborador nazi, el hombre se acercó a su abuela para preguntarle sobre la historia del cuadro.
Según se cuenta, ella le dijo que la obra había sido adquirida durante la Segunda Guerra Mundial y que se trataba de "arte judío saqueado, robado al [marchante de arte Jacques] Goudstikker. Es invendible. No se lo digas a nadie".
La familia, que cambió su apellido al final de la guerra, ha admitido estar en posesión del cuadro, pero ha negado conocer su verdadero origen, según un comunicado a los medios holandeses.
Tras conocer la historia del cuadro, el familiar se puso en contacto con Brand a través de un intermediario, creyendo que la única manera de recuperarlo era haciendo pública la historia.
El familiar declaró al medio holandés De Telegraaf: "Me siento avergonzado. El cuadro debería ser devuelto a los herederos de Goudstikker".
En una declaración al mismo periódico, su abuela dijo: "Lo recibí de mi madre.
"Ahora que me lo dices así, entiendo que los herederos de Goudstikker quieren recuperar el cuadro. No lo sabía."
Tras ser informado de la existencia del cuadro, Brand inició su propia investigación.
Descubrió que el cuadro tenía una etiqueta en la parte posterior y el número 92 grabado en el marco.
Brand revisó entonces los archivos de una subasta de 1940 donde se vendió gran parte de la colección saqueada de Goudstikker y descubrió un artículo con el número 92 titulado "Retrato de una joven" de Toon Kelder.
Brand cree que el cuadro fue saqueado por Hermann Goering, una de las figuras más poderosas del Partido Nazi, cuando Goudstikker huyó a Gran Bretaña en 1940.
Según Brand, posteriormente fue vendido a Seyffardt en una subasta antes de pasar a manos de su descendiente.
Tras iniciar su investigación, Brand se puso en contacto con los abogados de los herederos de Goudstikker, quienes, según él, confirmaron que el coleccionista había poseído anteriormente seis cuadros de Toon Kelder.
Añadió que los abogados también le confirmaron que estos cuadros habían sido incluidos en la subasta de 1940 en la que Brand cree que se vendió el Retrato de una joven.
Brand declaró que el descubrimiento era "asombroso", y lo describió como "el caso más extraño de toda mi carrera".
Agregó que, si el cuadro se pusiera a la venta, podría alcanzar un precio elevado.
"Esos cuadros podrían haberse vendido por miles o decenas de miles de dólares", dijo Brand.
Ilegal
Sin embargo, la venta de arte saqueado es generalmente ilegal en la mayoría de los países, ya que se considera que las obras se venden bajo coacción.
Si bien esto es así, el cuadro "Retrato de una joven" podría venderse debido a que el plazo de prescripción por robo ha expirado.
"Ya he recuperado obras de arte saqueadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo piezas que se encuentran en el Louvre, la Colección Real Holandesa y numerosos museos", continuó Brand.
"Pero descubrir un cuadro de la famosa colección Goudstikker, en posesión de los herederos de un notorio y famoso general holandés de las Waffen-SS, supera con creces todo lo demás."
Añadió: «Durante décadas, la familia, que por supuesto no tiene ninguna responsabilidad personal por los crímenes de Seyffardt, tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y devolver este cuadro. Optaron por no hacerlo».
Sin embargo, más tarde declaró a sin dar más explicaciones: "Nos han entregado el cuadro".
El caso argentino
Este descubrimiento guarda paralelismos con un caso anterior en el que un cuadro de un maestro italiano robado de la colección Goudstikker por los nazis apareció en la página web de una agencia inmobiliaria que vendía una casa en Argentina.
Una fotografía mostraba el retrato de una dama, obra de Giuseppe Ghislandi, colgado sobre un sofá en el interior de una propiedad cerca de Buenos Aires, que perteneció a un alto funcionario nazi que se trasladó a Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial.
El descubrimiento dio lugar a una redada policial en la propiedad, pero al parecer el cuadro ya había sido retirado y trasladado cuando llegaron las autoridades.