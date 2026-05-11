Investigación privada

Hallaron un retrato de Toon Kelder saqueado por los nazis en Países Bajos

Se trata de «Retrato de una joven», que muestra a una niña con un vestido blanco de mangas negras sosteniendo un ramo de flores rojas. Estaba en la casa de los descendientes de Hendrik Seyffardt, un líder holandés de las SS.