#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Peritaje oficial

Fin del misterio en Mar del Plata: confirmaron el autor del cuadro robado por los nazis

La Justicia confirmó que “Retrato de una dama”, la obra recuperada en 2025 tras aparecer en una publicación inmobiliaria, fue pintada por el italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti (“Il Pitocchetto”). La pintura está bajo resguardo judicial y su valor estimado ronda los 250 mil euros.

La pintura identificada por el periódico holandés AD como "Retrato de una dama".La pintura identificada por el periódico holandés AD como "Retrato de una dama".
Seguinos en
Por: 

La Unidad Fiscal de Mar del Plata recibió los resultados del peritaje realizado por especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes y la conclusión fue contundente: la obra "Retrato de una Dama" corresponde a Ceruti, no a Giuseppe Ghislandi, como se creía inicialmente.

El informe también verificó la autenticidad e incorporó la pieza dentro de la colección expoliada al comerciante de arte neerlandés Jacques Goudstikker. En paralelo, la valuación de referencia la ubica en torno a 250.000 euros.

Por qué cambió la autoría

De acuerdo con el detalle del expediente, los peritos analizaron el estilo (barroco tardío/rococó temprano) y, en particular, el tratamiento de la indumentaria, un rasgo que los llevó a la atribución a Ceruti.

La pieza fue embalada en materiales neutros y protectores, luego envuelta con plástico de burbujas o espuma de poliuretano dentro de una caja resistente de madera para asegurar que el cuadro no se moviera.La obra "Retrato de una Dama" corresponde a Ceruti, no a Giuseppe Ghislandi determinó la Justicia.

También revisaron documentación histórica: la obra tuvo atribuciones alternadas a lo largo del tiempo, hasta ser incorporada al corpus de Ceruti en 1982 por la historiadora del arte Mina Gregori.

Cómo se destapó el caso

La investigación se activó el 25 de agosto de 2025 tras denuncias de Interpol Argentina y la Dirección General de Aduanas, luego de que se señalara que el cuadro podía estar en una vivienda de Mar del Plata. El disparador público fue una imagen del interior de una casa publicada en internet.

Cómo sigue la causa

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la obra fue entregada el 3 de septiembre en sede fiscal y quedó a disposición de la Corte Suprema por decisión del juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, hasta determinar su destino definitivo. La pesquisa, además, fue extendida hasta marzo.

En la causa se investiga encubrimiento agravado y el MPF encuadra el hecho como conexo a delitos de lesa humanidad.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Cuadros
Pintura
Argentina
Judiciales
Mar del Plata

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro