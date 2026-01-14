Fin del misterio en Mar del Plata: confirmaron el autor del cuadro robado por los nazis
La Justicia confirmó que “Retrato de una dama”, la obra recuperada en 2025 tras aparecer en una publicación inmobiliaria, fue pintada por el italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti (“Il Pitocchetto”). La pintura está bajo resguardo judicial y su valor estimado ronda los 250 mil euros.
La pintura identificada por el periódico holandés AD como "Retrato de una dama".
La Unidad Fiscal de Mar del Plata recibió los resultados del peritaje realizado por especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes y la conclusión fue contundente: la obra "Retrato de una Dama" corresponde a Ceruti, no a Giuseppe Ghislandi, como se creía inicialmente.
El informe también verificó la autenticidad e incorporó la pieza dentro de la colección expoliada al comerciante de arte neerlandés Jacques Goudstikker. En paralelo, la valuación de referencia la ubica en torno a 250.000 euros.
Por qué cambió la autoría
De acuerdo con el detalle del expediente, los peritos analizaron el estilo (barroco tardío/rococó temprano) y, en particular, el tratamiento de la indumentaria, un rasgo que los llevó a la atribución a Ceruti.
La obra "Retrato de una Dama" corresponde a Ceruti, no a Giuseppe Ghislandi determinó la Justicia.
También revisaron documentación histórica: la obra tuvo atribuciones alternadas a lo largo del tiempo, hasta ser incorporada al corpus de Ceruti en 1982 por la historiadora del arte Mina Gregori.
Cómo se destapó el caso
La investigación se activó el 25 de agosto de 2025 tras denuncias de Interpol Argentina y la Dirección General de Aduanas, luego de que se señalara que el cuadro podía estar en una vivienda de Mar del Plata. El disparador público fue una imagen del interior de una casa publicada en internet.
Cómo sigue la causa
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la obra fue entregada el 3 de septiembre en sede fiscal y quedó a disposición de la Corte Suprema por decisión del juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, hasta determinar su destino definitivo. La pesquisa, además, fue extendida hasta marzo.
En la causa se investiga encubrimiento agravado y el MPF encuadra el hecho como conexo a delitos de lesa humanidad.