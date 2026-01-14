Peritaje oficial

Fin del misterio en Mar del Plata: confirmaron el autor del cuadro robado por los nazis

La Justicia confirmó que “Retrato de una dama”, la obra recuperada en 2025 tras aparecer en una publicación inmobiliaria, fue pintada por el italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti (“Il Pitocchetto”). La pintura está bajo resguardo judicial y su valor estimado ronda los 250 mil euros.