Polémica mundial

La Corte Nacional custodia el cuadro robado por el nazismo y encontrado en Mar del Plata

El "Retrato de Dama" era buscado como parte de las fortunas que robaron los nazis a familias judías durante la Segunda Guerra Mundial y ahora está en medio de una disputa sobre su propiedad. Cómo fue el operativo de traslado de este bien “de altísimo valor histórico y cultural”.