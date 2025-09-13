Un secreto nazi en Mar del Plata: El rastro de un cuadro robado que delata a su dueño

Su dueño en Argentina, un oscuro jerarca nazi que vivió una vida de lujo y opulencia, se llevó a la tumba un secreto que ahora desvela una historia de robo, persecución y traición.
Un simple anuncio de venta de una mansión en Mar del Plata desató una investigación internacional. Un cuadro que adornaba el salón no era una pieza cualquiera: se trataba de una obra de arte robada durante el nazismo en Europa.
Su dueño en Argentina, un oscuro jerarca nazi que vivió una vida de lujo y opulencia, se llevó a la tumba un secreto que ahora desvela una historia de robo, persecución y traición.
Todo comenzó con un aviso inmobiliario. Una propiedad en venta en Mar del Plata, con el típico encanto de las casonas de la ciudad costera, podría haber pasado desapercibida. Pero no fue así. Unos periodistas holandeses, mientras revisaban el anuncio en línea, detectaron algo que les llamó la atención: una pintura que colgaba sobre el sofá en el salón de la propiedad parecía ser una obra de arte robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
El cuadro, titulado “Retrato de una dama” del artista italiano Giuseppe Ghislandi, era una pieza reclamada desde hace décadas por el gobierno de Países Bajos. La obra, según un reporte del periódico holandés Algemeen Dagblad, había sido robada al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker, y su rastro se había perdido en la década de 1940. ¿Cómo había llegado a la sala de una casa en Mar del Plata, en el otro lado del Atlántico?
La respuesta estaba en el pasado de su dueño: Friedrich Kadgien, un funcionario nazi de alto rango, que tras el final de la guerra huyó a Argentina y vivió una vida de empresario exitoso hasta su muerte en 1978.
El nombre de Friedrich Kadgien no es tan conocido como el de otros criminales de guerra nazis, pero su rol fue fundamental en el funcionamiento de la maquinaria económica del Tercer Reich. Los historiadores lo definen como un "perpetrador de escritorio" (Schreibtischtäter en alemán), alguien que, sin empuñar un arma ni participar en matanzas, fue clave para el Holocausto.
"Kadgien fue un joven de las SS que subió muy rápido en la jerarquía por estar muy cerca de Hermann Göring", explica Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina. "Demostró ser muy rápido con los números, entendió cómo reducir y transformar en efectivo los bienes expropiados a los judíos", añade.
Como experto financiero, Kadgien dirigió una Oficina de Divisas que se encargaba de convertir las propiedades saqueadas —desde obras de arte y joyas hasta activos financieros— en dinero para financiar la guerra. Según el historiador húngaro Zoltán Kékesi, Kadgien "estuvo involucrado en la guerra de Hitler y el Holocausto de maneras que lo califican como un 'perpetrador de escritorio'".
Su método era preciso y metódico. "Cuando los nazis llegaron a París, él fue directamente a los bancos a sacar los libros y poder ver dónde había bonos, dónde había acciones de sociedades para poder transformar todo en dinero", detalla Gelblung.
El historiador Bruno Garbari del Museo del Holocausto de Buenos Aires, afirma que Kadgien "canalizó parte de los bienes saqueados hacia las arcas del Reich y las colecciones privadas de jerarcas nazis". Aunque no fue un "cazador de arte" directo, operaba en los "circuitos financieros que blanqueaban y trasladaban activos expoliados".
En 1945, con la derrota de la Alemania nazi, Kadgien huyó a Suiza y, según el Centro Simon Wiesenthal, comenzó una actividad comercial. Luego se instaló en Brasil, y su carrera posterior "parece que estuvo estrechamente ligada no solo a la transferencia de riqueza de la Alemania nazi a Latinoamérica, sino también a la rehabilitación y reintegración de industriales y burócratas estatales nazis", señala el historiador Kékesi.
Con su verdadera identidad, Friedrich Gustav Kadgien, se estableció en Argentina, en la localidad de Vicente López, en las afueras de Buenos Aires. Tuvo dos hijas, y una de ellas, Patricia Kadgien, es la dueña de la casa de Mar del Plata donde se encontró el cuadro. Kadgien murió en 1978 y fue enterrado en el Cementerio Alemán de Buenos Aires, llevándose el secreto del origen de su fortuna y sus bienes.
El "Retrato de una dama" fue robado a Jacques Goudstikker después de julio de 1940. El fiscal federal de Mar del Plata, Carlos Martínez, a cargo de la investigación, confirmó que el cuadro fue propiedad de Goudstikker y que "posteriormente se encontraba en poder de Friedrich Kadgien".
La obra es reclamada por el gobierno de Países Bajos y está incluida en una lista de arte no restituido. El anuncio inmobiliario que lo delató no deja lugar a dudas. En agosto, el periódico holandés Algemeen Dagblad publicó un reportaje con las fotos del interior de la casa, donde se veía el cuadro colgado sobre un sofá.
Poco después de la publicación, el cuadro fue retirado del anuncio y la policía allanó la casa de Patricia Kadgien. La obra no se encontraba allí. Fue entregada más tarde por el abogado de la hija de Kadgien, quien ahora es investigada junto a su pareja por presunto encubrimiento agravado.
"Los imputaron por obstrucción a la Justicia, porque cuando entraron a su casa encontraron un tapiz en el lugar donde estaba el cuadro, no por los crímenes del padre", aclara Gelblung.
Patricia Kadgien defendió su inocencia ante la Justicia, sosteniendo que el cuadro era de su padre y que desconocía su origen ilegal. "Siempre supe que dicho cuadro era de mi padre, dado que también estuvo colgado y exhibido en forma pública en el living del domicilio de Vicente López", sostuvo.
Ahora la Justicia argentina deberá decidir si el cuadro será devuelto a Países Bajos, poniendo fin a una historia de casi 80 años de un oscuro secreto.
